La intrahistoria de la pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Málaga

Más información Pelea entre padres en un partido de la Plataforma 090

La Plataforma 090, campaña organizada por el Ayuntamiento de Málaga, trabaja para concienciar a niños y padres para evitar la violencia en el deporte. Sin embargo, el pasado sábado, en uno de los partidos escogidos por el programa, se vivió un episodio desagradable en las gradas cuando dos padres se enzarzaron y llevaron a los niños a parar el partido.

Allí estaba Ángel Andrés Jiménez, @ArbitrodelaPaz, una de las personas que más ha insistido y trabajado para la erradicación de la violencia en el deporte base, condenando los malos ejemplos que se ofrecen desde el deporte profesional y aplaudiendo los gestos deportivos que se registran.

Jiménez es una de las personas que trabaja en esta Plataforma y así explicaba lo que ocurrió en el campo de Puerto de la Torre, durante en el partido entre el equipo local y el Rincón de la Victoria de la Tercera División Infantil. "Antes de ese partido, nos reunimos con los espectadores, les hablamos del proyecto y les entregamos folletos informativos. Hablamos sobre la importancia de dar buen ejemplo en las gradas por el bien de todos, especialmente de los menores. Seguidamente, compartimos con ellos la importancia de inculcar a los chavales el valor de la deportividad, de la honestidad, de no querer ganar a cualquier precio", explica Jiménez.

Antes de ese partido, nos reunimos con los espectadores, les hablamos del proyecto y les entregamos folletos informativos. En este primer vídeo, hablo sobre la importancia de dar buen ejemplo en las gradas por el bien de todos, especialmente de los menores. pic.twitter.com/tTy0lfYCKx — Ángel Andrés Jiménez (@ArbitrodelaPaz) September 30, 2019

"Minutos después, empezaba el partido. Y un seguidor visitante, que ya había protestado varias decisiones arbitrales sin llegar al insulto, dijo: 'Árbitro, eres tonto'. Inmediatamente, yo dije: "Un poco de educación, por favor'", relata el colegiado malagueño: "Entonces, una señora me dijo: 'Se ve que ese señor no ha escuchado nada. ¿Por qué no le das un folleto?'. Me pareció correcto, así que, con educación, me acerqué al señor y se lo di. Al recibirlo, me miró y me dijo: 'Yo no necesito esto'".

"Entonces yo respondí: "Yo he escuchado cómo usted insultaba al árbitro". El señor ya no respondió, pero, tristemente, otro espectador visitante me dijo: "Deja de dar por culo ya". Yo le dije: "Yo no estoy dando por culo. Estoy hablando muy educadamente". Y seguidamente me retiré", insiste Jiménez, que desgrana que "minutos después, sin poder yo percibir en primera persona el desencadenante último, se produjo el altercado que llevó a los jugadores a parar el partido".

"Lo he dicho muchas veces: si, en cuanto una persona se comporta incorrectamente, hay otras que le recriminan su actitud (con educación, pero con contundencia), es más fácil apagar el fuego. Pero yo me encontré lo contrario", recalca Ángel Andrés Jiménez, que a través de las redes actúa como activista de los valores positivos del deporte.