Pepa Moreno, embajadora de las selecciones españolas de balonmano playa

Entre el 26 y el 29 de diciembre la localidad malagueña de Torrox ha sido el epicentro del balonmano playa nacional, reuniéndose allí las selecciones tanto absolutas como junior, con presencia del Rincón Fertilidad Málaga con las Guerreras de la Arena en la figura de su portera Virginia Fernández. Durante la concentración también tuvo lugar una gala donde se presentó la Arena Handball Tour Academy, y la proclamación de una embajadora, figura figura que ya existe en pista y que ahora representará a las selecciones de playa, y que recaerá en la persona de Mª José Moreno.

La hoy presidenta del Rincón Fertilidad Málaga es una de las figuras más importantes del balonmano playa español, tanto en su papel de jugadora, donde es actualmente la máxima anotadora de la historia de las Guerreras de la Arena, como de seleccionadora donde, junto a Diego Carrasco, se hizo cargo del combinado juvenil, logrando grandes resultados y medallas que les abrieron las puertas para dirigir el combinado nacional absoluto.

Una emocionada Mª José Moreno se mostraba muy feliz al aceptar el cargo de embajadora de las selecciones nacionales de balonmano playa. “Es un día muy especial, emocionante y emotivo. El balonmano playa me lo ha dado todo, es un deporte que amo profundamente. Quiero dar gracias a mucha gente, pero con el permiso de todos se lo quiero dedicar a quien me lo dio todo, que me enseñó a caminar en la arena y amar este deporte, a Diego Carrasco”, decía.

Virginia Fernández, entre las Guerreras de la Arena

Dentro del combinado nacional absoluto femenino, más conocido coloquialmente como Guerreras de la Arena, el Rincón Fertilidad Málaga ha estado representado en la convocatoria del seleccionador nacional, Juan Pablo Morillo con su portera Virginia Fernández. La malagueña ha realizado un gran trabajo junto a sus compañeras durante los cuatro días de concentración y busca asentarse en los palos de la selección de cara a la apasionante temporada que se presenta en 2021.