Pequeños pasos antes del Mundial de Madrid

Ir a un Mundial exige preparación previa. El karateca malagueño Damián Quintero pasa estos días en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada) preparándose para dicha cita que se celebrará en Madrid durante el mes de noviembre.

Pero antes, el karateca competirá en diferentes eventos. Eso sí, con la vista puesta en Madrid. Dichos torneos pertenecen a la segunda parte de la temporada de Quintero. En primer lugar, viajará a tierras germanas donde disputará la Premier League de Berlín, que comienza el 14 de septiembre y concluye el 16 del mismo mes.

En segundo lugar, con apenas una semana de descanso tras Berlín, el karateca tendrá que cruzar el Atlántico para competir en la Serie A de Chile , cuya fecha comprende del 21 al 23 de septiembre. El tercero de los eventos de esta segunda parte de la temporada de Quintero será en Tokio. Allí competirá en la Premier League la cual comienza el 12 de octubre y finaliza el 14 del mismo mes.

Tras unos días de descanso con su familia, el karateca de Málaga volvió a los entrenamientos el pasado mes de julio e inició una buena primera parte de temporada en la que consiguió varias medallas (cuatro oros, una plata y tres bronces).

Aun así, Quintero no se conforma con nada y continúa trabajando para lograr más títulos: "Siempre me fijo objetivos a corto plazo y pongo el contador a cero después de cada torneo. Es la única manera de seguir sumando puntos y avanzar. De nada sirve lo que has conseguido anteriormente si no sigues luchando por subir al podio en cada prueba".