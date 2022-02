Plato fuerte del Costa del Sol ante el Bera Bera en el regreso a Carranque (18:00)

El Costa del Sol Málaga se prepara para vivir un día muy especial. Con la llegada de la pandemia por el COVID-19 tuvo que abandonar la Ciudad Deportiva de Carranque, que en una situación de emergencia sanitaria máxima se convirtió en hospital de campaña. Casi dos años después las panteras vuelven a su casa, a una de sus señas de identidad, al lugar que las vio crecer hasta convertirse en tricampeonas. Regresa un club en otra dimensión, con tres títulos en las vitrinas, pero con idéntica ambición por ser mejor cada día. Y hay un plato gordo para oficializar la bienvenida. Las de Suso Gallardo reciben al Super Amara Bera Bera, líder inexpugnable de la Liga Guerreras Iberdrola.

Ha sido una semana emocionalmente singular, ya entrenando bajo el nuevo parqué del pabellón. Es la novedad más importante, además de las lonas que hacen referencia a las grandes victorias del equipo malagueño. "Es volver a la que ha sido tu casa durante muchísimos años y con una pista nueva. Sobre todo con el encuentro que tenemos ante el Bera Bera es un sentimiento importante", asegura Virginia Fernández, una jugadora que jugó centenares de encuentros en la renovada instalación: "Se lo han currado, chapó por todo el mundo que ha estado detrás haciendo esto. Super contenta".

Es un duelo de mucha trascendencia para el Costa del Sol Málaga, que se pone a prueba ante el mejor conjunto de la liga. Estar de nuevo entre las cuatro mejores de la EHF European Cup ha vuelto a cargar las baterías y ha dado un soplo de aire fresco. "Es lo mejor que nos podía pasar, tener estas buenas sensaciones y pasar a semifinales. Irte con esa ilusión y ahora tener este enfrentamiento da un plus", reflexiona la portera, que analiza a las vascas: "Todo el mundo sabe que el Bera Bera tiene una plantilla muy completa. Durante años ha sido líder de esta liga. Sabemos todo el mundo que no va a ser fácil y que será un partido bastante interesante porque estamos en casa y no vamos a tirar la toalla en ningún momento".

El Super Amara Bera Bera continúa invicto tras 14 partidos (13 victorias y un empate) y ha abierto brecha con los que van por detrás. Aunque con un partido menos, las panteras se encuentran ahora a nueve puntos. Ganar sería pegar un buen mordisco y dar un golpe en la mesa. "Una defensa bastante contundente y un repliegue bastante rápido porque ellas corren muchísimo. Lo principal es cortarle el contraataque, esa subida y que todo lo que lancemos que vaya a portería para frenarlas a primera hora", sostiene la malagueña, consciente de la versión que deben dar las de Suso Gallardo.

Se espera un gran ambiente en el José Luis Pérez Canca, nueva denominación en honor al histórico jugador, que debe ser fundamental. "Esta es la oportunidad de llenar Carranque en el primer partido después de tantos años. Ahora es el momento de que vengan nuestros aficionados y disfruten del buen balonmano malagueño y español. Yo espero ver el pabellón lleno, espero que en mi casa venga todo el mundo y disfrute de las panteras", termina Virginia Fernández. Las entradas estarán a la venta desde una hora antes del duelo en taquilla con un precio de 10 euros (adulto) y 5 euros (infantil). Un día grande para volver al lugar natural del Costa del Sol Málaga, su casa.