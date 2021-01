"Podemos competir con cualquiera en la LNFS"

El BeSoccer UMA Antequera tendrá este fin de semana en Palma un partido bastante complicado ya que visitará al líder de la competición. Aunque los malagueños consiguieron doblegar a los insulares en la Copa del Rey, la situación cambia en el arranque de la segunda vuelta de la competición. El UMA ha jugado todos los envites, aunque los equipos que le persiguen en la tabla aún no han disputado todos los encuentros por los problemas por el aplazamiento debido a los casos de Covid-19. Aún así, hay cuatro equipos con los mismos puntos que los de Moli peleando por mantener la categoría.

“Está claro que en este curso es bastante difícil mantenerse, ya que bajan tres y un posible cuarto conjunto. El equipo está demostrando que se quiere quedar en la categoría y que quiere seguir el año que viene en Primera División. Ahora mismo la clasificación está bastante igualada. Nosotros llevamos 17 puntos y también Peñíscola, Burela e Industrias Santa Coloma con los mismos partidos. Hasta que no se igualen todas las jornadas no podremos hablar, pero seguimos haciendo nuestro camino, intentando sumar todos los puntos posibles y miramos cada encuentro como una oportunidad para competir como hemos hecho en la primera vuelta”. explicó al respecto Joaki.

El jugador está cedido en el UMA Antequera por parte del Palma y ha sido una pieza importante en varios encuentros del equipo, como la última victoria contra el Peñíscola: "Fue bastante importante la victoria. Sabíamos que era una final para nosotros al estar el rival antes del partido a tres puntos nuestra y si perdíamos se nos iba a seis. Fue un triunfo trascendental al producirse fuera que es diferente a jugar en casa y, además, nos está costando arrancar a domicilio. Demostramos que podemos competir a cualquier equipo de la Liga y así fue”.

Joaki es mallorquín y vivirá de manera especial la visita al Palma de este fin de semana: “Lo llevaba pensando estas semanas atrás. Nunca me imaginé jugar en Palma con una camiseta diferente a la del equipo de casa. Es un partido especial porque vuelvo a casa. Ya el de Copa lo fue, pero no igual a este. Un encuentro muy bonito aunque no pueda haber público. Voy con muchas ganas e imagino que el equipo también”.

Por último, Joaki quiso diferenciar este envite con el que apeó al Palma de la Copa hace unas semanas a manos de los de Moli: "El de Liga (ida) no tuve la suerte de jugarlo, lo tuve que ver por la televisión y el de Copa fue un partido bastante disputado en el que el resultado se quedó en el Argüelles. Va a ser un choque totalmente diferente al de la Copa del Rey, es otra competición distinta y nos tienen bastantes ganas después de esa eliminatoria. Un envite en el que tenemos que competir desde el primer minuto al 40”.