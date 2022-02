Derbi para el Antequera Costa del Sol en el Argüelles (16:30)

El Antequera Costa del Sol regresa al Pabellón Fernando Argüelles para una nueva jornada de la División de Honor Plata. Allí recibe al colista del Grupo 4, el Universidad de Granada, que aún no consiguió una victoria y empató dos encuentros de los 17 que jugó. No obstante, hay necesidad de sumar para las panteras, que frente al líder, el Soliss BM Pozuelo de CVA, cortó su dinámica al alza. Este sábado a las 16:30 horas el segundo equipo del Costa del Sol Málaga tiene una buena oportunidad para coger impulso en la clasificación. La entrada al choque será gratis para todos los públicos.

José Luis Parra hablaba en la previa de la trascendencia del triunfo para las panteras. «Es un partido que es contra las últimas clasificadas, que sólo han conseguido dos empates a lo largo del año, pero si nos atenemos a cómo jugó el equipo en la primera vuelta, a cómo nos costó ganarle y a que es engañoso que tengan dos puntos, va a ser un día para convencer a las jugadoras de que hay que dar el 100%», aseguraba el entrenador: «Son dos puntos que evidentemente no se pueden perder y que intentemos progresar en aspectos tácticos que no nos gustaron en Pozuelo. Porque competimos bien, pero no jugamos bien. Queremos abrir una nueva racha positiva porque ahora vienen unos cuantos rivales que si bien están por encima creemos que podemos obtener puntos frente a ellos».