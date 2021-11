Antequera y Vélez buscan tres puntos

Jornada duodécima e importante para Antequera y Vélez en el Grupo 4 de Segunda RFEF tras la derrota que sumaron ambos conjuntos el pasado fin de semana. Recuperar la comba y apuntar hacia arriba, objetivo prioritario de ambos clubes malacitanos.

Fue dolorosa la derrota del Antequera el pasado domingo ante el Mérida. Era la primera en El Maulí ante uno de los equipos que, como ellos, aspira a ocupar puestos de play off cuando finalice esta exigente temporada en la nueva categoría. Pero los de Nacho Pérez ponen ya el foco ante Las Palmas Atlético (13:00), filial del conjunto que enfrentó ayer al Málaga CF, y que iguala en puntos en la tabla con los blanquiverdes. Romper la racha de cinco jornadas sin ganar será clave para el Antequera, que lleva sin vencer lejos de casa desde mediados de septiembre. Ahora mismo están a un punto de los play off.

Por su parte el Vélez recibe en casa al Tamaraceite (12:00), actual colista del grupo que aún no conoce la victoria esta temporada. Los veleños se llevaron un jarro de agua fría en Don Benito, donde cayeron por 4-1 y pusieron fin a una racha de tres victorias consecutivas. Siguen pese a ello fuera de los puestos de peligro e incluso un triunfo podría dejar más cercano los play off que el pozo de Tercera RFEF, donde hasta cinco equipos descenderán este curso y otro disputará los play off de descenso.