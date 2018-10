Destino Ibiza para coger color

El Marbella visita este domingo el CanMisses (12:00) para enfrentarse a un recién ascendido como el UD Ibiza-Eivissa, que entrena un mítico como AndrésPalop, ex guardameta de la selección española y el Sevilla, entre otros. No será un encuentro sencillo para los marbellíes pese a la condición de nobel en la categoría de los baleares, ya que “es un equipo peligroso que lleva menos puntos de lo que merece por juego y por el nivel de sus jugadores”, como relataba en la rueda de prensa previa al choque su técnico, Padilla.

Avisaba el joven técnico, natural de Vélez-Málaga, que sus jugadores tendrían que estar “con los sentidos al cien por cien” para poder ganar en confianza tras dos jornadas consecutivas enlazando empates a cero entre Real Murcia y Badajoz, por encima y por debajo en la tabla, respectivamente.

La falta de gol pasó factura a los blanquillos en estas dos últimas semanas, cabe destacar que tienen a sus dos delanteros más acertados de cara a puerta en el dique seco. Tanto Juanma como Montero llevan varias semanas lesionados y ha provocado que el acierto de cara a puerta recaiga en otros nombres. Hay buenas noticias para Padilla, que podrá contar ante el Ibiza con dos jugadores importantísimos en sus esquemas: el mencionado Juanma, al que no descarta de inicio el técnico; y a el capitán, Javier Añón. Siguen fuera Álvaro Montero y Javi Moreno.

Padilla destacó que “siempre es importante sumar fuera” y que no le da importancia al esquema: “Da igual si jugamos con cuatro o cinco porque durante el partido vamos cambiando y formando otras estructuras”.

Sobre el Ibiza, 18º con siete puntos, comentó que es un equipo que “quiere dominar el balón y que tiene peligro con jugadores como JaviSerra e incluso de ligas internacionales”. Además, cabe mencionar que el Can Misses es un estadio de césped artificial, algo que restará potencial en cierta medida a los blanquillos.