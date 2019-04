El Marbella llega a Granada en racha (12:00)

El Marbella vuelve a alejarse del Municipal para enfrentarse al Recreativo Granada, un equipo que llega en una situación muy complicada en la clasificación del Grupo IV de Segunda B. El técnico del equipo marbellí, David García Cubillo, advirtió que "es un partido complicado por la velocidad de sus jugadores y la necesidad que tienen de puntuar".

"Afrontamos el partido con ilusión, en un buen momento, pero con la precaución de jugar ante un equipo peligroso", avisó Cubillo, al tiempo que apuntaba que "es un filial con gente muy rápida, con mucha calidad y muy necesitada porque acaban de caer a puestos de descenso". Asimismo, insistió con la idea de que "tenemos que estar muy alerta porque tienen mimbres para sorprendernos y hacernos mucho daño".

Además, el técnico blanquillo afirmó que "es un partido muy complicado por la velocidad y calidad de sus jugadores. Si a esto le unes que están en descenso, les hace ser un rival más peligroso". También recordó Cubillo las dificultades que plantean estos equipos: "Cuando se juegan el descenso, meten un plus, como hemos visto en El Ejido o Villanueva, donde nos ha costado y queremos mejorar eso". Por otro lado, reconoció que no piensa en la excepcional racha de 14 partidos seguidos sumando que acumula el equipo: "Pensamos en el día a día, en hacer un gran partido y en qué hacer bien para ganar al Granada". Pese a todo, apuntó que "siempre está la motivación por mantener esta dinámica y queremos alargarla hasta el final".

El entrenador blanquillo destacó que el equipo está respondiendo muy bien al trabajo de los entrenamientos: "Es la primera semana que tenemos disponibles a los 22 jugadores. El rendimiento de todos es fantástico, todos están con muchas ganas y tengo un montón de dudas y de posibilidades". Además, apuntó: "Tengo la tranquilidad de que el que tenga la oportunidad de jugar la va a aprovechar".

Cubillo no quiere, de momento pensar, en las opciones de play off y se centra en los cinco partidos que quedan. Asimismo comentó que "igual que no pudimos recortar puntos la pasada jornada, lo mismo esta semana marcamos nosotros en el último minuto y recortamos puntos". Por último destacó la competitividad del Grupo IV de Segunda B: "Siempre se ha hablado de que este grupo andaluz es el más potente y más competitivo con equipo históricos de Primera", concluyó Cubillo.