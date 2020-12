Previa, cómo y dónde ver en TV el CD Rincón - Alavés

No es una noche cualquiera para el Club Deportivo Rincón, que se traslada a La Rosaleda para disputar una eliminatoria histórica contra el Deportivo Alavés, de Primera División. Será a partir de las 21:00 horas en el estadio de Martiricos, prestado para la ocasión después de no haber podido jugar en su propio campo, el Francisco Moreno, al no considerar la RFEF sus instalaciones como aptas. Finalmente no podrá asistir público al coliseo blanquiazul.

Lo intentó la entidad rinconera, pero esas gradas seguirán sin poder acoger público de momento. De cualquier forma, la cita está siendo acogida como una fiesta. Ante las complicaciones derivadas de esta ronda de Copa del Rey, los malacitanos. “Si hay un 1%, nos tenemos que agarrar”, decía en la previa el entrenador, Francis Parrado.

Hora y fecha del partido

El CD Rincón - Deportivo Alavés se jugará el miércoles 16 de diciembre a las 21:00 horas

Cómo y dónde ver en televisión

El duelo será retransmitido desde La Rosaleda en directo a través de DAZN