El UMA Antequera cambia el autobús por el barco para cruzar el estrecho y medirse desde las 18:00 al Unión África Ceutí en la quinta jornada de Segunda División. Un duelo de interés por ver quién rompe su dinámica, y es que ni los ceutíes han vencido en lo que va de curso en casa ni los universitarios han hecho lo propio a domicilio.

Los antequeranos esperan haber aprendido del error cometido en anteriores compromisos donde les faltó una mayor regularidad en su rendimiento. Seis son los puntos que ostentan en la clasificación a cuatro de un liderato compartido por el Real Betis FS y el Mengíbar. Su rival viene mostrándose más afectivo lejos de su cancha. Goleó al Barça B (0-4) en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y empató 3-3 en Rivas.

"No va a ser fácil el partido de Ceuta. Un equipo que necesita puntos, no ha ganado todavía en su cancha y se me antoja un poco difícil", explicaba en la previa Moli, el técnico antequerano, quien valora el rendimiento de un recién ascendido como el Ceutí: "Es un conjunto fuerte, con buen entrenador como Santi Valladares y jugadores de experiencia. No podemos confiarnos aunque haya perdido sus dos encuentros en casa. En este choque va a intentar mantener los tres puntos, en especial, por su afición".