El camino del fútbol modesto al profesional es duro, sobre todo improbable por la dureza. Solo unos pocos puedan dar el salto competitivo hacia la categoría de plata. Este curso hay una oportunidad de oro con la transición hacia la profesionalización de una nueva categoría, la Segunda B Pro. La Segunda B, dividida este curso en diez subgrupos, dará plazas tanto para la Liga SmartBank como para esa nueva categoría que entre en la escena profesional. Esta campaña es, si cabe, más importante que la anterior para los blanquillos.

El Marbella FC debuta este domingo 18 de octubre ante el Algeciras de Salva Ballesta. Lo hace en el Nuevo El Mirador, a domicilio, en un campo con historia (18:00 horas, televisado en la plataforma de pago Footters). El cuadro gaditano que entrena el viejo conocido de la provincia será una compleja primera prueba de fuego para los chicos de José Manuel Aira.

“Tenemos mucha ilusión y ganas. Ha sido una pretemporada larga y estamos expectantes de cómo se va a desarrollar. Esperemos que vaya con normalidad”, apuntaba el técnico de los blanquillos en la rueda de prensa previa al choque. Tiene una difícil papeleta Aira, que coge las riendas del Marbella tras la gran temporada que firmó el pasado curso David Cubillo. Dejó el listón alto pese al tropiezo apresurado en los play off de ascenso.

Pese al relevo en el banquillo, el Marbella mantiene a la mitad del bloque del pasado curso. Han llegados varios fichajes, 12 para ser exactos, en los que se nota la mano de Best of You, la agencia de representación que controla al Marbella desde la pasada campaña. Destaca la juventud del vestuario, con una media que supera levemente los 25 años, y donde tiene a hombres veteranos y de nivel como Granero, Edu Ramos, Callejón, Bernal, Óscar o el capitán del equipo, un Javi Añón que es baja de última hora para el estreno debido a unas “molestias musculares en el aductor largo del muslo izquierdo”.

“Han cambiado, pero a nivel general siguen siendo competitivos. El Algeciras tiene una gran salida y mucho ritmo, y no rehuye la posesión de balón. Tenemos que darlo todo”, analizaba Aira sobre el Algeciras de Ballesta que, a diferencia de los blanquillos, sí ha renovado casi al completo al equipo.

La primera bala del Marbella pasa por Algeciras. Son 18 jornadas en las que se busca definir a los tres mejores de un grupo de 10 entre los que destacan el Recreativo de Huelva, los filiales del Cádiz o Las Palmas y el propio equipo de Aira.