El Iberoquinoa Antequera se despide de Asobal (17:00)

Este domingo a las 17:00 horas el Iberoquinoa Antequera disputa su último encuentro de la temporada visitando al Balonmano Sinfín. Será la despedida a una campaña en la élite, en la Liga Sacyr Asobal, de la que el conjunto verde se marchará dejando buenas sensaciones con una gran parte final del campeonato que refuerza las ilusiones de cara al próximo curso, donde la entidad antequerana volverá a estar en la lucha por volver a estar entre los mejores.

Los comienzos no fueron buenos, en la primera vuelta las cosas no salieron nada bien y el Iberoquinoa Antequera no sólo no lograba sacar los resultados necesarios, sino que en varios partidos incluso no llegó a ser competitivo, con unos malos arranques que le hacían estar prácticamente sentenciados en el marcador antes de llegar al descanso.

Lo cierto es que el equipo dirigido por Lorenzo Ruiz fue a más a partir de la segunda vuelta, empezando a luchar los encuentros y vendiendo caras sus derrotas. Sacaba menos puntos de los merecidos, pero las sensaciones eran otras. Y ahora termina con unos últimos dos meses donde han dejado muy buenas sensaciones y sacando hasta un resultado histórico, un empate ante el FC Barcelona.

El cierre a esta aventura en Asobal será en la pista del Balonmano Sinfín, que apurará en esta jornada sus opciones de salvación. Los cántabros necesitan ganar y que Balonmano Nava no puntúe para eludir el descenso y jugar el Play Out contra un equipo de División de Honor Plata.