Malagueño, Marbella y Alhaurín se juegan todo en la última jornada

Última jornada del Grupo 9 Tercera RFEF en la que se decide todo. Se definirán los cuatro puestos del play off de ascenso, con dos equipos malagueños implicados, el Atlético Malagueño y el Marbella FC. Por salir del descenso aún pelea el Alhaurín de la Torre. Todos los partidos con algo en juego, en horario unificado: desde las 12:00 horas de este domingo.

La resolución del TAD favorable al Atlético Malagueño en su disputa con el Huétor Tájar ha provocado cambios en el play off. En estos momentos, Almería B (56), Huétor Tájar (55), Marbella FC (55) y Atlético Malagueño (54) ocupan los cuatros puestos de play off de ascenso. Motril (53) y Torredonjimeno (52), sexto y séptimo, no dependen de sí mismos pero tienen opciones de clasificar en esta última jornada.

Ante el Real Jaén, en La Juventud, se juega el Atlético Malagueño la posibilidad de disputar el play off de ascenso. El filial blanquiazul depende de sí mismo ante un rival histórico, que tiene opciones de caer a División de Honor si el Alhaurín y el Huétor Vega suman lo debido.

Marbella y Alhaurín de la Torre se juegan su temporada en esta última jornada, los primeros por entrar en el play off de ascenso y los segundos por la permanencia. Los marbellíes necesitan como mínimo puntuar mientras que los torrealhaurinos deben ganar y esperar resultados favorables: le vale un empate del Jaén o derrota del Huétor Vega, que juega ante el Atlético Porcuna, con nada en juego.

El resto de partidos con incidencia para los malagueños que luchan por el ascenso son el Torremolinos-Almería B, Huétor Tájar-Torreperogil, Motril-San Pedro y Alhaurino-Torredonjimeno. A diferencia de los equipos malagueños, el resto de equipos que lucha por estar en el play off se enfrentan a rivales que no se juegan nada en esta última jornada.