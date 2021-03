El Rincón Fertilidad Málaga disputa este sábado a las 18:30 horas en el Pabellón Rubén Ruzafa ante el Club Balonmano Atlético Guardés algo más que un partido. Se juega más que dos puntos el equipo malagueño, necesita volver a recuperar sus sensaciones y su identidad de juego, que parece haberse diluido tras la vuelta a la competición tras el parón provocado por el coronavirus. Acumulan tres derrotas consecutivas en la Liga Guerreras Iberdrola, además contra rivales directos, y no puede dejar escapar el triunfo ante el cuadro gallego para pasar a la segunda fase con cinco puntos en su casillero.

Vuelven a encontrarse con el Atlético Guardés, sólo unos días después de haber jugado en tierras gallegas el encuentro aplazado de la primera vuelta, que acabó con victoria local por la mínima en un choque donde el conjunto malagueño tuvo opciones en el segundo tiempo para rematar el choque pero que finalmente acabó sucumbiendo. Será además el segundo enfrentamiento de los cuatro previstos, pues en apenas tres semanas se verán las caras de nuevo en las semifinales de la EHF European Cup.

La nota positiva la pondrá la presencia de público en las gradas del Rubén Ruzafa. La mejora de las condiciones sanitarias permiten el acceso de aficionados al partido que, aunque en un número reducido, volverán a darle calor al Rincón Fertilidad Málaga desde las gradas y un mayor colorido a este partido, que podrá seguirse en directo a través del canal Teledeporte.

Sole López: “Debemos corregir los fallos que cometimos en A Guarda”

La extremo Sole López confía en que el Rincón Fertilidad Málaga se recupere bien del partido del miércoles ante Aula Alimentos de Valladolid, con tiempo para subsanar lo que no salió bien en A Guarda hace poco más de una semana. “Espero que en estos dos días que tenemos para preparar el partido corrijamos los fallos que tuvimos en su casa, no pecar de pequeñas cosas que no estuvimos bien. Tuvimos momentos en el partido para zanjarlo y no supimos. En general, un cúmulo de cosas que espero que podamos entrenarlo bien, llegar al partido en buenas condiciones y llevarnos la victoria”, señala la malagueña.

Para la capitana, las claves estarán en el ritmo de juego y en la concentración: “Debemos mejorar la defensa, pero sobre todo el ataque. Allí no estuvimos poco fluidas, no nos salían las cosas, y ese es el punto que debemos mejorar para afrontar este partido. Tenemos que salir lo más enchufadas posible, aprovechar también el hecho de que esta vez jugamos en casa, y no debemos cometer los errores que tuvimos en el partido de hace unos días”.

Pese a que las semifinales de la EHF European Cup entre ambos conjuntos está en el horizonte, para Sole López no influye en este encuentro de competición doméstica. “Son aspectos diferentes. Ahora es partido de liga, hay que estar centrados en los dos puntos y luego ya vendrá la eliminatoria de Europa. Es verdad que es el mismo equipo y que serán cuatro encuentros entre dos equipos que nos conocemos muchísimo, pero hay que saber diferenciar, primero nos centramos en este partido de liga”, explica la extremo malagueña