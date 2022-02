Visita al farolillo para el Trops (12:30)

A falta de cuatro jornadas para la conclusión de la primera fase, el Trops Málaga pondrá fin este domingo al carrusel de partidos disputados en quince día con la visita al pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos (12:30 horas) del Finestrelles Handbol Esplugues, de Barcelona, el farolillo rojo del grupo B de División de Honor Plata, que cuenta con tan solo cuatro puntos, obtenidos en dos victorias saldadas en casa, frente al Puerto Sagunto (26-23) y ante la Unió Esportiva Sarrià (23-22).

Del rival del domingo cabe advertir que, pese a su situación crítica en la tabla clasificatoria, lo cierto es que sus resultados han sido muy ajustados contra equipos de la parte alta, como así ocurrió frente al Ibiza (25-26) y Alicante (27-28), ambos como local, o ante el Barça B (27-26), como visitante. No así ocurrió con el Trops, que, en la ida, venció en tierras catalanas con claridad por el resultado de 19-32, en un choque, controlado de principio a fin por los malacitanos, que permitió que el cuadro que entrena Quino Soler durmiera en ese momento como líder de la categoría.

El pivote del Trops Álvaro Armada ha insistido en la necesidad de jugar con intensidad desde el comienzo, "ya que es un partido trampa", indicó. "El Esplugues juega muy bien al balonmano. Tiene mucha gente joven y como se meta en el encuentro, no va a ser fácil superarle. En la ida, conocíamos sus virtudes, y lo que hicimos fue no dejarle desplegar su juego, sino que teníamos claro que el peso lo teníamos que llevar nosotros. Así que, en Los Olivos, este domingo, debemos hacer lo mismo si queremos llevarnos los dos puntos”, subrayó el malagueño, que, no obstante, espera conseguir el triunfo y, de esta manera, encadenar la quinta victoria consecutiva en solo quince días, lo que dejaría a su equipo con pie y medio en la fase de ascenso a la Liga Asobal.