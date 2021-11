Derbi andaluz para el UMA (18:00)

La mejoría del BeSoccer CD UMA Antequera aún no está completa. Al equipo le queda mucho por progresar a lo largo de la temporada y, en el momento actual de la competición, le toca dar un paso adelante en el regreso al Pabellón Fernando Argüelles tras lograr la victoria en la visita al filial de Movistar Inter FS (1-5). Hacerse fuerte como local pasa por solventar con éxito el derbi andaluz de este sábado 6 de noviembre, a las 18:00 horas, con el Software DELSOL Mengíbar. José Antonio Borrego “Tete”, la pasada semana, indicó a sus jugadores la necesidad de emplearse más a fondo en la labor defensiva para poner fin a una racha de cuatro jornadas consecutivas sin ganar. Ahora la atención se centra en no fallar como local y otorgarle a sus aficionados la alegría que no llegó ni con Ceuta ni con Noia.

Mengíbar inició el curso en 2ª División como uno de los candidatos a luchar por el ascenso. Un conjunto que siempre está ahí y, más aún, si se atiende únicamente a la plantilla formada por una serie de nombres muy conocidos en esta y en una categoría superior. Los argumentos para competir al máximo nivel, por tanto, los tiene y bastante variados. Los resultados, por ahora, no le acompañan con solo un triunfo, dos empates y seis derrotas en nueve encuentros. De ahí que ocupe el antepenúltimo puesto de la clasificación. La formación dirigida por Mikel Diestro, sustituto en el banquillo de Javier Garrido que cerró una etapa de varios años, de perder en su cancha y por la mínima ante Bisontes Castellón (1-2) y Full Energía Zaragoza (2-3). En cambio, en Copa del Rey, si pudo derrotar con claridad un rival de Segunda B, el Granada FS (0-3).

Cambiar una dinámica no es fácil y, por tanto, no debe quedar en un esfuerzo de un solo envite. Haber sido capaz de vencer a domicilio en Alcalá de Henares sirve como el mejor acicate para continuar con buenas sensaciones de juego y, lo más importante, no bajar el nivel en la Ciudad de Los Dólmenes. Sumar tres puntos puede marcar el comienzo de un periodo de buenos resultados. “En todos los equipos, después de haber ganado, se percibe en la semana la felicidad a la hora de trabajar. Hay que tener los pies en el suelo. Hemos ganado solamente un partido tras una crisis de cuatro jornadas sin poder hacerlo. Tenemos que seguir trabajando y centrarnos en el siguiente encuentro que no será fácil”, expresa Tete.

El derbi andaluz de este sábado se disputó por última vez, en tierras antequeranas, el 2 de noviembre de 2019 con goleada de la escuadra anfitriona (4-0). Ojalá repetir, al menos, un marcador favorable para continuar creciendo. “Mengíbar cuenta con una grandísima plantilla. La clasificación no está acorde con la calidad y el potencial que tiene, pero muchas veces las dinámicas son así. No nos podemos confiar. Dispone de jugadores de primer nivel, más de cinco o seis han jugado en Primera División, y con una experiencia espectacular. Van a salir de donde están y con dos partidos que ganan, van a remontar. Después de dos derrotas seguidas en casa, tenemos que hacernos fuertes. El rival no es el más adecuado por la situación que está pasando de encontrarse abajo en la clasificación”, concreta.

Hacer del Argüelles un fortín es un argumento de peso en un vestuario que sabe la importancia de hacer un buen fútbol sala en el 40x20 antequerano, pero siempre acompañado de la alegría de la victoria. Esto no fue posible en los dos choques precedentes a este con el conjunto jiennense. Que el aficionado se marche contento, es el objetivo principal en la décima fecha del calendario. “José López, Víctor Montes, Ureña, Bingyoba o Manu Leal, cinco jugadores que he dicho en un momento y todos con experiencia en Primera División. Es un gran equipo que trabaja muy bien el sistema 3:1, pero tenemos que hacernos fuertes en nuestra pista y ya no podemos perder más. Si queremos estar en los puestos de arriba y olvidarnos de la parte baja, debemos ser sólidos en casa y hacer buena la victoria de la semana pasada”, destaca el preparador.