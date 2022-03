Partido clave por el play off en el Argüelles (11:30)

Cada punto adquiere un valor más alto en el tramo final de la temporada. Llega el momento de concretar los objetivos. Las fuerzas se igualan en la pista y no fallar ayuda a progresar con paso firme, en cambio, un traspié puede implicar que aparezcan complicaciones. El BeSoccer CD UMA Antequera quiere estar en el play-off y disponer de esa oportunidad de pelear por regresar a la máxima categoría. Le quedan tres envites en el Pabellón Fernando Argüelles en los que solo contempla salir vencedor y poder completar una segunda vuelta perfecta como local. El primero de ellos lo afronta este sábado 19 de marzo, a las 11:30 horas, frente a un adversario directo en la clasificación como Full Energía Zaragoza. Los antequeranos son terceros con 49 puntos y los maños sextos con 42.

Full Energía Zaragoza, conocido también como Colo Colo, encara el tramo decisivo de la competición impulsado por una gran racha de resultados que le han colocado en una posición privilegiada para pelear por el play-off. Está justo por detrás del CD El Ejido Futsal que marca el corte de los cuatro equipos que, por el momento, accederían a disputar las eliminatorias por subir a la élite nacional. El plantel dirigido por Alfonso Rodríguez perdió, en el mercado invernal de fichajes, a una pieza clave como Carlos García que se marchó al Fútbol Emotion Zaragoza, sin embargo, el resto de jugadores se han conjuntado todavía más formando un bloque muy sólido nada fácil de batir. Nano Modrego, un jugador de máximo nivel con una espectacular carrera, es el líder sobre el 40x20 y un finalizador excelso, especialmente, en acciones a balón parado. Lleva un total de 24 tantos en liga, solo dos menos que Cobarro que lidera la tabla de goleadores en los universitarios.

Ya en la primera vuelta, el choque entre los contendientes de este sábado en la Ciudad de Los Dólmenes fue de lo más igualado. Los de Tete fueron capaces de llevarse los tres puntos sabiendo sufrir en los últimos instantes con la defensa del ataque de cinco con portero-jugador. El marcador fue de 3-4. El empate del fin de semana pasado en Mengíbar demostró que puntuar en esta categoría es una labor compleja, por lo que hay que tratar de imponer la condición de anfitrión sobre la cancha. “El sábado nos enfrentamos a un rival directo en la lucha por el play-off. Está en el sexto puesto con muchas opciones de jugarlo y este duelo es clave; de ganar, marcaríamos un poco más de distancia con nuestros perseguidores y, sobre todo, es muy importante porque este equipo está ahí por méritos propios, nadie contaba con él y quedan solo siete jornadas y está a un punto del play-off”, puntualiza.

El conjunto que va a actuar de visitante en la 28ª jornada del campeonato liguero está repleto de confianza. Perdió el 29 de enero en Alzira (2-1) y, desde entonces, se mantiene alejado de la derrota habiéndose enfrentado a oponentes de entidad como Noia o Castellón y a otros que se encuentran inmersos en la pugna por la permanencia. Tete alerta de esta racha. “Un equipo que juega con una zona alta que, como no la trabajes bien y no estés fino en la elaboración, se suele atragantar. Un rival que lleva seis jornadas sin perder, eso dice mucho, porque con lo que queda, estar tres encuentros sin perder es ya muy complicado y ellos llevan seis. Hay que respetarlo y va a ser un partido súper difícil”.

Hacerse fuerte en el Argüelles, una misión que va por buen camino. En la primera vuelta, al cuadro verde le costó ganar, algo que no está siendo así en la segunda. Ahora llega el momento determinante para exhibir esa fiabilidad como local dado que el calendario marca una serie de enfrentamientos finales muy duros y exigentes. “Nos quedan siete jornadas, tres en casa y cuatro fuera. Vamos a ir paso a paso, pero los tres en el Argüelles y, el primero que es con Colo Colo, son difíciles e importantísimos para optar al objetivo que nos marcamos al principio de temporada que no es otro que intentar luchar por jugar el play-off. Estamos dentro, tenemos un buen colchón, pero no hay nada seguro. Hay que seguir con la misma humildad, trabajar exactamente igual, ya que como te tires dos semanas sin ganar, se complica todo”, comenta el entrenador.