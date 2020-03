Raúl Zambrana es un paratriatleta malagueño que hace unos días volvió a hacer historia tras proclamarse subcampeón de Europa de duatlón cross en la categorías PTS.3 en un evento que se disputó en Ibiza. Un triunfo más que une a su largo palmarés y que ayuda a conseguir más éxitos para el deporte malagueño. Raúl Zambrana quiso contar que le motiva en su día a día para seguir con su rutina y nos dio las claves de su actitud ganadora: “Voy por mi décima temporada en la alta competición y lo que más me motiva es que el triatlón me apasiona y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que a través del deporte puedes dar motivos a la gente para seguir adelante”.

El actual subcampeón de Europa de duatlón cross dejó claro que inspirar a los demás es esencial en su vida: “ Quiero inspirar a la gente, ya sea dando charlas en colegios, hospitales o centros penitenciarios. Les motivas dentro del deporte paralímpico para que vean que siempre se puede buscar una salida”. Aun así, el amor por su disciplina y poder apoyar a las personas no son los únicos ingredientes en la receta que asegura el éxito deportivo de Zambrana:” Siempre estoy asesorado por un buen equipo que está detrás. En especial le tengo que agradecer mucho a Emilio Fernández, que me programa una serie de entrenamientos que siempre me han ido muy bien”.

No obstante, aunque su carrera deportiva está plagada de grandes resultados, reconoce que en alguna ocasión ha tenido momentos de dificultad: “ Momentos buenos y malos hay en todos los sitios y en todas las familias. Yo me enfrento a mis propios miedos y cada vez que me vienen a la cabeza intento combatir todos esos problemas con humor, ya que me he dado cuenta de que es una herramienta muy importante para salir adelante cuando las cosas no van tan bien, pero teniendo en cuenta que la meta sea el deporte”.

Por último, el deportista no quiso pasar por alto uno de los temas de actualidad que más está afectando a la sociedad, el coronavirus. Zambrana reflexionó sobre un problema que también está agitando el mundo del deporte: “ Creo que se está exagerando un poco con el coronavirus, es verdad que mata a algunas personas pero sobre todo a las que presentan algún tipo de patología. Pero las que son sanas y practican deportes no deberían preocuparse tanto”. Aunque reconoció que teme por la celebración de algunos torneos: “Creo que se van a ir suspendiendo muchas pruebas, aunque pienso que se disputarán algunas competiciones como el Campeonato de España, el Triatlón de Ávila, la Copa de España de A Coruña, entre otros”.