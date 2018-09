Quintero pierde dos veces en semifinales y se juega el bronce hoy

El karateca malagueño Damián Quintero lucha hoy por llevarse el bronce frente al japonés Kazumasa Moto en la Karate1 Premier League, que se lleva disputando desde el pasado viernes en Berlín y que hoy llega a su final.

Tuvo Quintero la oportunidad de luchar por el oro en la jornada de ayer. Y es que, tras perder en la semifinal por 3-2 frente al japonés Issei Shimbaba, una irregularidad en la asignación del tatami en el que tuvo lugar el combate hizo que el entrenador del malagueño pusiera una reclamación.

La clave está en que, según la normativa de la Federación Internacional de Kárate, no se pueden disputar las semifinales en los mismos tatamis en los que se ha competido durante las rondas previas, ya que supone una desventaja para los competidores que les juzguen en la eliminatoria los mismos jueces que lo hicieron durante las rondas previas. Al parecer, no es la primera vez que esto se repite, según explicó Quintero: "No es la primera vez que esto ocurre, pero en otras ocasiones, aunque también perdí, no hemos protestado". Aunque la protesta acabó saliendo adelante y la semifinal se repitió, el resultado, sin embargo, fue el mismo que el del anterior enfrentamiento (3-2).

Kingtero -como popularmente se le llama al karateca- cosechó muy buenos resultados en las rondas anteriores a la semifinal. El malagueño ganó al italiano Gianluca Gallo por 5-0; y también a los japoneses Yuhei Horiba, por 4-1; y Ryonosuke Kikuchi, por 3-2. Hoy le toca luchar por el tercer escalón del podio.