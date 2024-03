RH Privé Benalmádena - Las Rozas: Momento de resurgir para ascender (16:00)

La Segunda Fase de la temporada de División de Honor B daba comienzo el pasado fin de semana. El RH Privé Benalmádena se encuadra en el Grupo A y es uno de los ocho equipos que luchará tanto por el título en la categoría de plata del hockey nacional como por el ascenso a División de Honor A. La pelea por el ascenso es un objetivo marcado en rojo por parte de los benalmadenses teniendo en cuenta que a él solo optan tres equipos: el propio RH Privé Benalmádena, Sardinero y Las Rozas. El resto son equipos filiales que no pueden ascender de categoría al ser equipos vinculados.

El estreno del RH Privé Benalmádena en este segundo tramo de la temporada, sin embargo, no fue positivo. El conjunto de Benalmádena recibió una abultada derrota en el campo del Vallès Esportiu (5-1). Tres goles de los locales en el primer cuarto condicionaron enormemente un resultado que no refleja lo visto en el terreno de juego. A ello se sumó la falta de acierto del RH Privé Benalmádena durante el choque, que no permitió estrechar el marcador en ningún momento.

Los chicos dirigidos por Lluís Romagosa tienen este sábado (El Retamar, 16:00 horas) un partido clave frente a Las Rozas. El conjunto madrileño es uno de los rivales directos por el ascenso y se encuentra un punto por encima en la tabla clasificatoria tras haber empatado con el Egara 1935 (1-1) en la primera jornada.