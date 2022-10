El RH Privé Benalmádena empata en el campo del Pedralbes (2-2)

Empate a dos goles para el RH Privé Benalmádena en un campo complicado como es el Eduardo Dualde del Pedralbes. Los barceloneses llegaban con dos victorias en su casillero, mientras que los benalmadenses habían sumado una victoria y una derrota en las primeras jornadas de liga. El RH Privé Benalmádena salió con ganas de repetir la buena imagen de la jornada inaugural y así resarcirse del resultado del pasado fin de semana.

Con esa ambición, los jugadores de Lluis Romagosa se hicieron con el control del juego desde el primer instante, combinando un dominio total en ataque y una defensa férrea ante el Pedralbes. La primera parte solo tuvo un equipo protagonista y se vio reflejado en el marcador. En una jugada ideada entre Antonio Ruiz y Manuel Fernández se logró sacar un penalti córner que Federico Ruiz se encargó de anotar para adelantar al RH Privé Benalmádena (0-1, minuto 11). Dentro ya del segundo cuarto, Gonzalo López logró atravesar una línea defensiva del Pedralbes y filtró un pase que acabaría por llegar a Ángel Serrano en el área rival, quien a su vez dejó una bola franca que Sergio Pedrosa no desaprovechó. El delantero del RH Privé Benalmádena tiró de experiencia para para doblar la renta del equipo con un tiro ajustado al segundo palo (0-2, minuto 24). Los visitantes se fueron al descanso con sensaciones inmejorables, y tras pasar por vestuarios apenas se vieron cambios en el Eduardo Dualde.

El giro del partido vino a punto de acabar el tercer cuarto y tras un error benalmadense en la ejecución de un penalti córner. El Pedralbes supo sacar provecho a ese fallo y trazó un rápido contraataque que el RH Privé Benalmádena no pudo defender, concediendo así el tanto de Nico Laplaza (1-2, minuto 50), que acercaba a los suyos con un cuarto por delante. El resultado apretado y la falta de tablas que aún muestra el joven equipo del RH Privé Benalmádena, llevó a que en el cuarto definitivo los visitantes no encontrasen las buenas sensaciones mostradas en los cuartos anteriores. En los últimos lances se vio a un Pedralbes acorralaba poco a poco a los visitantes. Fue en ese escenario cuando a Nico Laplaza le llegó nuevamente una bola dentro del área que acertó a rematar, igualando la contienda (2-2, minuto 65). Pudo darle la vuelta de nuevo el RH Privé Benalmádena con un penalti córner, pero el disparo no encontró portería y dejó el empate a dos goles como resultado final. Sergio Pedrosa, jugador del RH Privé Benalmádena, valora de forma positiva el punto logrado, aunque “el juego de los tres primeros cuartos tendríamos que haberlo conseguido mantener durante los 70 minutos para llevarnos los tres puntos esta semana”. Reparto de puntos en el Eduardo Dualde y paso adelante para el RH Privé Benalmádena, que vuelve a la senda de los puntos antes de afrontar dos jornadas seguidas en tierras benalmadenses. El sábado 8 de octubre, el RH Privé Benalmádena recibe a las 17:30 horas en el Campo Municipal de Deportes El Retamar al Iluro Hockey Club.