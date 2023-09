Rafa Nadal en la final de la Copa Davis en Málaga, ¿más que un sueño?

La Final a 8 de la Copa Davis de Málaga, que se jugará del 21 al 26 de noviembre por segundo año consecutivo, entra en ebullición. En dos semanas se sabrán los participantes. España debe conseguir la clasificación en una serie en Valencia que no es sencilla. Serbia (con Djokovic en principio), República Checa y Corea del Sur son los rivales para meterse en una de las dos plazas. Ni que decir tiene que el éxito o no de la final malagueño depende mucho de que esté el equipo nacional o no. Ahí debe ser clave el malagueño Alejandro Davidovich, segundo jugador español en el ranking mundial ya, y que debe ser el escudero de Carlos Alcaraz. En Nueva York, durante el US Open, se ha visto al capitán, David Ferrer, junto a los técnicos del rinconero en los partidos.

Hay un sueño y es que en Málaga pudieran estar Carlos Alcaraz junto a Rafa Nadal. La leyenda mallorquina ya se entrena en el gimnasio y ha cogido la raqueta en su academia en Manacor en su proceso de recuperación. Quedan más de dos meses para el torneo. En Nueva York habló Feliciano López, nuevo director de la Copa Davis en sustitución, precisamente, de David Ferrer, y se refirió a esa posibilidad. “Creo que esta pregunta es para David Ferrer, nuestro capitán, porque para él sería un sueño tener a Rafa (Nadal)y Carlos (Alcaraz) jugando juntos con España. Pero bueno, Rafa ahora está pasando por un proceso de rehabilitación. Creo que le va bien. Estuve hablando con él hace poco. Me dijo que todo va bien. Pero no sé realmente si tiene previsto jugar la Copa Davis”, dijo Feliciano en declaraciones que recoge As: “Si esto va a suceder, estaré súper feliz porque será un sueño para David como capitán y para nosotros como nación ver a Carlos y Rafa juntos jugando para España. Sería genial. Creo que es demasiado pronto para decirlo, sinceramente. Sólo le deseo a Rafa una pronta recuperación. Espero que Carlos también pueda jugar en Valencia. Lo más importante es que España se clasifique para la Final a 8 de Málaga. Dicho esto, creo que David Ferrer sería una buena persona para responder”.

Aunque podría mermar el protagonismo de Davidovich, sería un bombazo tener a los dos números uno del mundo juntos en el Carpena, le daría una dimensión diferente al torneo.