Raúl Morales refuerza la segunda línea del Club Balonmano Los Dólmenes

El Club Balonmano Los Dólmenes Antequera anuncia el acuerdo alcanzado con Raúl Morales para su incorporación a la plantilla de cara a la temporada 2023-2024. Morales llega procedente del BM Proin Triana.

Raúl Morales, natural de Palma del Río, tiene 24 años recién cumplidos (9-06-1999) y ha sido el elegido para reforzar la posición de extremo derecho tras la retirada del antequerano Dani Podadera. El cordobés tiene experiencia en la categoría de Plata tras jugar en las filas del Córdoba en la 21-22. La pasada temporada estuvo en Primera Nacional defendiendo al Proin Triana, siendo pieza clave y estando a punto de lograr el ascenso a Plata.

Morales se formó en la prolífera cantera del Palma del Río, donde pasó por todas las categorías inferiores hasta el primer equipo, coincidiendo con otro jugador de Los Dólmenes Antequera, Alberto Ruiz.

Sobre su llegada al equipo, Morales ha señalado: “Estoy muy contento. Cuando me llamó Chispi supe que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Volver a jugar en Plata y en el Argüelles. He vivido muchos partidos como visitante y ahora puedo hacerlo del lado de la gran afición que tiene el club”.

El nuevo jugador verde añadió: “Conozco a varios jugadores y eso me ha hecho la decisión más fácil. Espero aportar muchos goles que creo que es la faceta que mejor me desenvuelvo y hacer disfruta a la afición”.

Sobre la incorporación del extremo, el míster Chispi ha declarado: “Raúl viene a cubrir la baja de Dani. Tenemos un extremo derecho tanto con Fernando como con Raúl muy bien cubierto. Dos chicos jóvenes con buen acierto a portería. Raúl además es capaz de lanzar los siete metros con buena efectividad. Sabemos que va a estar en sintonía con el resto de la plantilla, que es lo que buscamos. Desde el principio de temporada teníamos que claro que si había que cubrir este puesto él sería la primera opción. Estamos encantados de que haya decidido unirse a nosotros. La dupla con Fernando va a ser una de las más fiables de la categoría”.