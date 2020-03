Los equipos de tenis infantil masculino y junior masculino B, se proclamaron Campeones de Andalucía, tras vencer en las finales al Open Arena de Córdoba y al C. T. Olivar de Quintos de Sevilla, respectivamente. Ademas, este triunfo tiene doble premio, ya que la victoria del equipo infantil le proporciona el billete para la disputa del Campeonato de España, que se jugará el próximo mes de Agosto en Barcelona.

El equipo infantil masculino superó en la final al club Open Arena de Córdoba por 3-2, en una eliminatoria que se decidió en el súper-tiebreak del doble, tras salvar los nuestros una bola de partido y eliminatoria en una jornada de extraordinario tenis, con cuatro de los cinco partidos resueltos en el tercer set, lo que habla de la igualdad de la competición. El cuadro venció el sábado en semifinales por 4-0 al Club Figueroa, también de Córdoba, y Open Arena ganó al Club Nazaret, de Jerez de la Frontera, por 3-2 en la otra semifinal.

Por otro lado, el equipo Junior Masculino B venció en la final al C. T. Olivar de Quintos de Sevilla por 5-0, con el director de la escuela, José Roses, como capitán. Los malagueños, tras dos victorias en la fase de grupos ante el C. T. El Ejido por 2-3 y ante el C. T. Almería por 5-0, consiguieron el triunfo final ante el equipo sevillano en una eliminatoria disputada en nuestras pistas.

Por parte del equipo infantil, los integrantes de esta gesta fueron Pablo Díaz, Carlos Díaz, Miguel Angel Machado, Rubén Fernández y Julián Valverde. Por otro parte, el equipo júnior estuvo formado por Angel Méndez, Eduardo Cristóbal, Carlos Sánchez, Lucas Pasquali y Pablo Aranguren.