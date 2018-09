Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, respondió con rotundidad en la Asamblea del club a los socios que se pronunciaron sobre la opción en la que trabaja LaLiga de llevar partidos de la competición a Estados Unidos, al afirmar que el conjunto madridista se niega "rotundamente".

"No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente",