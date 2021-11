Regino Hernández debuta en Pekín buscando sus cuartos Juegos Olímpicos

Regino Hernández busca los cuartos Juegos Olímpicos de su carrera. El rider de Mijas, vigente medalla de bronce en los anteriores, en Pyeongchang'18, comienza este fin de semana su participación en la Copa del Mundo de snowboard cross, en la que debe conseguir los puntos necesarios para repetir su presencia. Debutó con 19 años en Vancouver'10, siguió en Sochi'14 y también en la cita en la que consiguió el histórico podio en Corea del Sur, una de las exclusivas cuatro medallas que tiene el deporte invernal español junto al oro de Paco Fernández Ochoa en Sapporo'72 y los bronces de su hermana Blanca en Albertville'92 y Javier Fernández en Pyeongchang'18.

Tras varias temporadas con lesiones, que le han impedido concretar buenos resultados, Regino espera encontrar continuidad este invierno para obtener buenos resultados y llegar fino a Pekín'22. Recuperado de la cirugía en la muñeca que sufrió en marzo después de una dura caída, el pan nuestro de cada día en un deporte de mucho riesgo, ha realizado trabajo de fortalecimiento para llegar a punto y la primera cita se celebra en Secret Garden. Servirá como evento de prueba (test event) para los Juegos Olímpicos, y Hernández y Lucas Eguibar, el otro representante español de alto nivel (campeón del mundo) buscarán demostrar que siguen estando entre los mejores del mundo. Ambos comienzan la temporada tras salir de lesiones, pero mantienen la esperanza viva para regresar al mismo escenario en febrero. Junto a ellos participará en esta primera prueba de la Copa del Mundo un joven aspirante a seguir el camino marcado por Eguibar y Hernández, Álvaro Romero.

"Lo bueno es que estoy a tiempo para estar listo para la temporada de invierno. Aún no estoy clasificado para los Juegos, pero todavía tengo bastantes pruebas en las que puedo conseguir esta clasificación”, decía semanas atrás Regino Hernández en Olympics.com. Las siguientes pruebas de la Copa del Mundo son las Montafon (Austria) el 10 de diciembre, el 18 de diciembre en Cervinia (Italia), el 8 y 9 de enero dos pruebas en Krasnoyarsk (Rusia), el 22 de enero en Chiesa (Italia), el 28 de enero en Le Massif (Canadá), el 12 de marzo en Reiteralm tras el paréntesis olímpico para cerrar en Veysonnaz (Suiza) el 20 de marzo.

Antes de partir a China, Regino Hernández hablaba en TVE sobre los problemas que había habido en el equipo nacional con el cambio de skiman, el técnico especializado en reparación, puesta a punto y preparación de esquís y tablas de snowboard. "Hubo un problema, el skiman no continúa en el equipo por detalles que no conozco bien, simplemente eso. Somos un equipo de gran nivel, luchamos por estar en el podio, necesitamos una persona que tenga experiencia en el circuito. Hilario, el nuevo, no es malo, seguro que es un gran profesional, pero no tiene experiencia en el boarder cross. Queríamos que estuviera con el antiguo skiman y que aprendiera todo ese saber. No va a continuar y nos hemos reunido con la Federación, necesitamos uno que tenga experiencia en la disciplina para que enseñe a Hilario. De momento hay algún nombre, pero, sobre todo por las fechas en las que estamos, es complicado porque los que son muy buenos está fichados, la opción es gente que se ha retirado o que no pretendía hacer el circuito este año. Hay dos o tres nombres que teníamos. Las condiciones nuestras serán muy buenas, espero estar luchando por estar delante. Si no hay skiman, le faltan los tiempos, es diferente al esquí, de donde proviene. Igual es un número uno y es el mejor, pero para mí el skiman es el 60-70% del resultado", explicaba el malagueño, listo para combatir por estar en sus cuartos Juegos Olímpicos.