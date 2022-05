Resaca en Carranque ante el Zuazo (18:00)

El Costa del Sol Málaga regresa más de un mes después a la Liga Guerreras Iberdrola. Han sido semanas de máxima exigencia con cinco partidos, en los que se proclamó campeón de la Copa de la Reina y subcampeón de la EHF European Cup. Además, protagonizó el récord de asistencia de un encuentro de balonmano femenino en la historia de España, con 7.183 espectadores en el Martín Carpena. Un hito sin precedentes para un balance sobresaliente. Ahora queda por delante el reto del segundo puesto en liga, algo inédito para las panteras, que tienen la posibilidad de culminar a lo grande una temporada de nota. Las de Suso Gallardo marchan en este momento por detrás del Super Amara Bera Bera, ya campeón de manera matemática, y dependen de ellas en los cuatro duelos que restan.

"La verdad que la derrota fue dura, pero ya tenemos la cabeza en otro momento. Estamos en la liga y queremos ese segundo puesto. Ahora nos toca entrenar y jugar este partido importante", asegura en la previa Isa Medeiros, que mantiene un discurso ambicioso: "Queremos y tenemos que mantener este segundo puesto. Nuestro calendario es muy complicado, pero en general los equipos que están arriba van a luchar entre ellos. Nosotras no podemos dejarnos puntos para no depender de nadie, pero nuestros rivales también van a tener partidos difíciles. Para no pensar en los demás tenemos que hacer nuestro trabajo, sobre todo ganar los puntos en casa".

El equipo malagueño quiere recuperar las buenas sensaciones después de caer en la final de la EHF European Cup. "Mentalmente fue muy duro, pero nuestro equipo en general somos muy buenas de cabeza. Sabemos pasar la página. Vamos a seguir adelante a por estos dos puntos", asegura la extremo brasileña, que da valor al Zubileta Evolution Zuazo Barakaldo, ya con la permanencia en el bolsillo: "Jugar contra Zuazo siempre es difícil, vamos a jugar en casa y hay que tenerlo en cuenta. Jugar un partido de liga siempre es más complicado que hacerlo contra equipos de fuera, creo que tenemos que seguir el trabajo que estamos haciendo en defensa y buscar los dos puntos".

El club pone en marcha una promoción especial. Los aficionados que vengan con una camiseta del equipo de esta temporada (blanca y negra, rosa o conmemorativa de la EHF European Cup) tendrán dos entradas. También los jóvenes de la provincia que asistan con el uniforme de su club podrán entrar de manera gratuita. Un partido importante para el Costa del Sol, que tiene la necesidad de seguir sumando para defender el segundo puesto. El sábado, a las 19:00 horas, visitará al Mecalia Atlético Guardés en A Sangriña.