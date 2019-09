Póker de fichajes del CB Marbella

Willie Williams III, Billy McDonald, Taylor Cameron y Lucas Muñoz se presentaron, por fin, como nuevos jugadores del CB Marbella. Mucho se ha hecho esperar la puesta de largo de cuatro de los fichajes azulones para esta temporada y el Restaurante Santiago ha sido el lugar elegido por el decano del baloncesto malagueño para que hablen por primera vez ante los medios de comunicación.

En un ambiente distendido y tirando de español, Willie William III afirmaba tener “muchas ganas de jugar con Marbella y arrancar la competición con mis compañeros. Seguro que vamos a dar guerra”. El siguiente en responder a las preguntas de los medios fue Taylor Cameron, precisamente uno de los que conoce la competición tras su paso por el CB Morón durante dos temporadas. Al ser cuestionado por sus impresiones sobre esta campaña, el americano comentó que “LEB Plata es una liga muy difícil, aprenderemos rápido. Ayudaré con mi experiencia, además de rebotear y anotar cuando se necesite”.

Lucas Muñoz, base que procede de Unicaja, fue también uno de los protagonistas de la mañana en el Restaurante Santiago. El cordobés aseguró que “será un gran año, tenemos que nos adaptarnos lo más rápido posible porque la liga no espera”. Sobre su aportación al conjunto azulón, explica que a pesar de su juventud, “aportaré ritmo de juego, tiro y mucha intensidad. Tengo muchas ganas de crecer”, a lo que también añadió que llegó al CB Marbella después de “cinco años en Málaga jugando en Unicaja y no me lo pensé. Estar en Plata es un privilegio. Me encanta la ciudad y es una gran oportunidad”.

Por último, le tocó el turno a la incorporación de última hora por la lesión de Juanpe Jiménez. Billy McDonald, adaptándose aún al club y al equipo, se mostró satisfecho con su llegada “porque tenemos muy buen equipo, muy compensado y con ganas. Es una oportunidad muy importante para todos nosotros y vamos a aprovecharla”.