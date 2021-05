El BeSoccer CD UMA Antequera se marchó de la pista del Barça cumpliendo el cometido fijado para la cita; completar un buen ejercicio de competitividad. Rindió con seriedad en toda la primera parte aguantando el potencial de un equipo plagado de jugadores con una capacidad para hacer daño en cualquier zona de la cancha. Solo Ferrao mermó el sistema defendido propuesto por Manuel Luiggi Carrasco Moli. El conjunto azulgrana si arriesgó más y se encontró con tres goles seguidos en los segundos veinte minutos obra de Aicardo y de Daniel por partida doble. Cuando parecía que el escenario del choque era el más complejo posible, los guerreros universitarios se repusieron a base de insistir con sus armas. Joaki definió un contraataque a pase de Alvarito y David Velasco recortó distancias hasta que Adolfo cerró la cuenta goleadora con el 5-2 casi en el instante final.

Visita siempre especial a uno de los grandes escenarios del fútbol sala nacional. El conjunto antequerano se plantó por tercera vez en el Palau Blaugrana con la intención de competir y estar dentro del partido, para de esa forma, optar a sumar puntos una vez finalizado el tiempo reglamentario. El ritmo del juego fue creciendo con el paso de los minutos. En la fase inicial, el dominio del esférico estuvo discutido e incluso el primero en probar fortuna fue Miguel con un lanzamiento exterior. Javi Amorós cogió el testigo ofensivo controlando con el pecho un envío aéreo de Raúl Canto y buscando el palo largo de la portería defendida por Dídac. El tiro del 14 salió desviado. Estas ocasiones fueron contrarrestadas con la entrada a la pista de Ferrao. El poderoso pívot brasileño obliga a la defensa a cerrarse y a ser muy contundente en su marcaje para no dejarle que se gire y pueda conectar el disparo. Lo intentó e incluso hizo trabajar bajo palos a Conejo.

Si Ferrao captó la atención en una de las áreas, su compañero Dídac, en la otra, siempre intervino con acierto y, cuando no pudo hacerlo, apareció un jugador para evitar el gol. Ese esfuerzo defensivo lo hizo Aicardo evitando el gol de Joaki que dejó primero sentado al guardameta, pero no pudo dirigir el balón al fondo de las mallas. El primer tanto no subió al marcador hasta el minuto 8. Una de las voleas potentes de Ferrao a balón parado sirvió para sorprender a Conejo (1-0). Con la desventaja en el resultado, los de Moli no quisieron perderle la cara al envite y siguieron con un gran esfuerzo defensivo a media pista alternado con una presión intensa cuando había opción de recuperar la pelota. En cuanto al ataque, antes del descanso, Óscar se estrelló con Dídac en la finalización de una precisa combinación del cuarteto de juego en pista.

A la vuelta de los vestuarios, el guion del compromiso de la 33ª jornada de Liga cambió drásticamente. Los de Andreu Plaza salieron con una marcha más y encadenaron varios goles consecutivos con los que tomaron una cómoda ventaja en el luminoso. Aicardo, en el minuto 32, marcó de falta directa con un inapelable zurdazo (2-0). Un tiro muy característico del jugador andaluz que no detectó Conejo. La calidad individual se impuso y así lo quiso hacer patente Daniel con una acción en la que recortó a Álex Fuentes en banda y batió al cancerbero (3-0). La cuarta diana vino precedida de un error en la salida de Miguel. El capitán perdió el esférico y Ximbinha asistió al segundo palo a Daniel. De nuevo marcó el ala brasileño. Este vendaval ofensivo solo pudo frenarlo Joaki logrando su undécimo tanto de la temporada en la máxima categoría tras recibir una asistencia de Alvarito (4-1). A partir de esta ofensiva en la que acertó de cara a puerta el pívot mallorquín, la contienda volvió a igualarse más.

La lucha del plantel malagueño se avivó de nuevo tras el mal comienzo de la segunda mitad. El marcador se comprimió un poco más gracias a un esfuerzo de David Velasco por robar el balón cerca del círculo centrar y salir veloz hacia el área rival. El talentoso zurdo tuvo la calma suficiente para esperar el momento adecuado para dirigir con sutileza su tiro a la red (4-2). Moli, viendo que sus jugadores no iban a bajar los brazos y querían continuar compitiendo, utilizó en la recta final el ataque de cinco con portero-jugador, aunque la defensa de los anfitriones se mantuvo firme y supo leer las diferentes jugadas para no verse superado por tercera vez. El gol no llegó en un lado, pero sí en el otro. Adolfo, a 23 segundos de la conclusión, firmó el definitivo 5-2. El BeSoccer CD UMA Antequera se marchó del Palau Blaugrana siendo fiel a su estilo y recibirá este próximo jueves 27 de mayo, a las 20.00 horas, al Pescados Rubén Burela FS en el Pabellón Fernando Argüelles.

Ficha técnica

Barça: Dídac (P), Marcenio, Aicardo, Povill y Ximbinha. También jugaron: Óscar de la Faya (P), Matheus, André Coelho, Daniel, Dyego, Adolfo, Esquerdinha, Ferrao y Joselito.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel ©, Óscar, Álex Fuentes y Cobarro. También jugaron: Juan Carlos Torres (P), Nando, Alvarito, David Velasco, Javi Amorós, Ramón Vargas, Raúl Canto, Daniel Airoso y Joaki.

Goles: 1-0 Ferrao (8’), 2-0 Aicardo (22’), 3-0 Daniel (26’), 4-0 Daniel (27’), 4-1 Joaki (28’), 4-2 David Velasco (32’) y 5-2 Adolfo (40’).

Árbitros: Carreira, Romero y Fer.

Campo. Palau Blaugrana