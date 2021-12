UMA Antequera y Atlético Benavente igualan fuerzas (5-5)

La victoria en casa se le escapó al BeSoccer CD UMA Antequera. Luchó con todo sobre el 40x20 para regalarle a su afición una alegría en la despedida del 2021 y no fue posible. Lo importante es que no perdió y mantuvo su puesto en la zona de play-off de ascenso. Estar en la parte alta de la clasificación es algo fundamental de cara a la segunda vuelta del campeonato después de no hacerse con los tres puntos en la contienda de la 17ª jornada de Liga contra el Atlético Benavente. La formación dirigida por Tete dispuso de varias ventajas para haber salido como vencedor, pero su adversario supo aguantar muchas ofensivas y aprovechó su momento para marcharse del Pabellón Fernando Argüelles con un buen resultado. Al final 5-5 con goles, por un lado, de Miguel, Quique Hernando y un hat-trick de Cobarro y, por el otro, de Aitor, Pablo Ibarra, Jesús Preciado y un doblete de Charlie.

El último partido de la primera vuelta y del año no se le suele dar nada bien a los guerreros universitarios. El objetivo era remediarlo, pero el inicio no acompañó a ello. En una de las primeras acciones del choque, Conejo repelió un disparo exterior de Brian Niebla y Aitor apareció desde segunda línea para mandar el cuero al fondo de las mallas y subir al marcador el primer tanto (0-1). Esto valió de toque de atención. El guardameta natural de Coín tuvo que aparecer en un remate de Pablo Ibarra. A partir de la ofensiva del ala-pívot que vistió la camiseta verde en la campaña 2018/2019, el rumbo del partido cambió y hubo muchas más ocasiones de peligro en el otro lado de la pista.

Marcos Vara empezó a emplearse a fondo bajo palos. La primera vez en un lanzamiento de falta de Miguel. Luego Tete insistió más con el juego con pívot y emergió la figura de Pablo Ramírez que dispuso de varios disparos con peligro cuando tuvo el espacio para girarse de espaldas a portería y armar su pierna izquierda. Solo faltó acierto. David Velasco tuvo una muy clara delante del portero y mandó el esférico fuera en una salida de presión espectacular. De un ataque se pasaba a otro. El guardameta visitante estuvo brillante en un tiro de Quique y, a continuación, en uno de Cobarro a bocajarro. El ala-pívot murciano lanzó al cuerpo y se le escapó la diana del empate.

El esfuerzo fue tremendo. Los jugadores del cuadro antequerano no dejaron de insistir hasta que tuvieron su recompensa en el minuto 14. Miguel Conde cabalgó desde la mitad de la pista, tras recuperar la pelota, y se plantó delante del cancerbero al que superó con un potente derechazo al palo largo (1-1). El gol 5 se unió a una disminución de la intensidad en los pupilos de José María Sánchez al alcanzar las cinco faltas reglamentarias. Esto les hizo estar más precavidos en labores defensivas. Antes del descanso se rompió la igualdad en el electrónico. Ángel exhibió su capacidad para desequilibrar en banda y avanzó con decisión hasta la línea de fondo. El ala malagueño tuvo la habilidad para poner el balón en el segundo palo y Cobarro solo tuvo que empujarlo (2-1). El goleador natural de Cieza otorgó una valiosa ventaja para arrancar la segunda parte.

La segunda parte tuvo un comienzo mucho mejor que la primera. Cobarro apareció en zona de finalización y marcó el 3-1 aprovechando una gran asistencia de Dani Ramos en una rápida transición. La alegría de contar con dos tantos de distancia en el marcador no duró demasiado. Pablo Ibarra, en el minuto 27, recibió un pase de espaldas a la portería y se giró para batir a Conejo (3-2). El encuentro entró en un trepidante intercambio de golpes. Antes del segundo gol de los zamoranos, Pablo mandó el cuero al poste tras dejar sentado al portero y, más tarde, Miguel Conde, a la salida de un saque de banda, estrelló un derechazo en la escuadra de la portería rival.

La suerte fue esquiva para el capitán, pero no para el máximo artillero de la temporada. Cobarro firmó otro hat-trick en el Argüelles al poner su rúbrica en el 4-2. Espectacular el rendimiento del 12 verde. De nuevo, el Atlético Benavente dio un paso adelante y reaccionó rápido. Charlie anotó el 4-3 al aprovechar un rechace de Conejo. El envite continuó con un ritmo altísimo y se mantuvo en un ida y vuelta constante de un lado de la pista al otro, Burrito le quitó el balón a Malaguti en banda y Quique Hernando conectó un tremendo disparo a la red (5-3). Con este resultado favorable, los chicos de Tete no sentenciaron el duelo ni amarraron los tres puntos. Fue lo que les faltó por hacer.

Benavente asestó el golpe definitivo con dos goles prácticamente consecutivos. Charlie fue el autor del 5-4 y, con el ataque de cinco, Jesús Preciado culminó una circulación perfecta. Con el empate en el luminoso se alcanzó la recta final del partido. Tete arriesgó en el último minuto con el portero-jugador, sin embargo, no pudo modificar el 5-5 con el que terminó el tiempo reglamentario. Se le escapó la victoria en casa al BeSoccer CD UMA Antequera en el cierre de la primera vuelta. Ya el próximo año, el 8 de enero, recibirá en la Ciudad de los Dólmenes al Talavera para iniciar el segundo tramo del campeonato en la categoría de plata.

Ficha técnica

BeSoccer CD UMA Antequera (5): Conejo (P), Quique Hernando, Alvarito, Burrito y Cobarro. También jugaron: Álex Fuentes (P), Ángel, Miguel ©, David Velasco, Dani Ramos, Pablo y Óscar.

Atlético Benavente (5): Marcos Vara (P), Brian Niebla, Aitor, Pablo Ibarra y Charlie. También jugaron: Tomy (P), Dilin Blanco, Sergio Simón, Malaguti, Jesús Preciado y Dani Aranda.

Goles: 0-1 Aitor (2’), 1-1 Miguel (15’), 2-1 Cobarro (19’), 3-1 Cobarro (22’), 3-2 Pablo Ibarra (27’), 4-2 Cobarro (33’), 4-3 Charlie (33’), 5-3 Quique Hernando (35’), 5-4 Charlie (35’) y 5-5 Jesús Preciado (36’).

Árbitros: Ricardo García-Carpintero y Óscar Gómez. Amonestaron a Alvarito, Pablo, Miguel y Óscar por los locales y a Dilin Blanco, Malaguti, Brian Niebla y Charlie por los visitantes.