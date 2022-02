Revancha en Gran Canaria (21:30)

El Costa del Sol Málaga afronta este sábado otro de esos duelos grandes con la visita al Rocasa Gran Canaria. Dos de los equipos de arriba de la Liga Guerreras Iberdrola se enfrentan en el Partido Estrella de la jornada 16, que será en el Pabellón Juan Carlos Hernández a las 21:30, hora peninsular, y estará retransmitido por las cámaras de Teledeporte. Dos puntos separan a canarias y malagueñas en un choque donde estará en juego la tercera plaza, ahora en posesión de las isleñas. Un encuentro de vértigo para las panteras, que llegan en un momento sensacional y quieren resarcirse de la derrota abultada en la primera vuelta en Alhaurín de la Torre (27-39).

Es importante controlar la euforia después de ganar en Carranque al Super Amara Bera Bera, que sumaba 52 jornadas en liga imbatido. "Hay una frase que me gusta mucho que dice que ‘cuando perdemos no somos tan malas y cuando ganamos no somos tan buenas’. Haber ganado al Bera Bera evidentemente sumó un montón a nivel de confianza, la afición sumó una jugadora más el sábado. Pero tampoco hay que confiarse y creer que somos las mejores. Pasar página, pensar en lo que viene y trabajar para eso", recuerda en la previa Rocío Campigli.

Un triunfo importante para asentarse entre las cuatro primeras, gran desafío en la competición nacional. "Son dos puntos que a lo mejor al principio no cuenta con ellos por el rival, el Bera Bera está muy lejos de todos. Nos ayudan mucho porque así podemos remendar un poco los partidos del Granollers y del Gijón, donde no sumamos. Eso es lo más importante, los dos puntos y esa confianza extra que nos da que hayan sido contra ellas", asegura la argentina, que ya mira al duelo frente a las de Robert Cuesta: "Venimos con una herida de la primera vuelta contra ellas en casa. El resultado no demostró el juego que habíamos tenido, fallamos mucho de cara a portería. Eso nos da un plus para buscar revancha y hacer un buen papel y jugar nuestro juego".

El Costa del Sol Málaga y el Rocasa Gran Canaria son los dos únicos equipos españoles en competición europea a estas alturas. Ambos están en las semifinales de la EHF European Cup, enfrentándose en la gran final en caso de superar también esta ronda. Habla del potencial de ambos, que este sábado se encuentran en Jinámar. "Lo más importante es la intensidad defensiva, creo que fue la clave el sábado y es la clave para darle confianza a la portería para que haga esos números. Cuando dejamos al rival entre 20 y 25 goles para nosotras es casi una victoria. Para mí eso es lo más importante. Después afinar mucho de cara a portería porque nos condenó en la primera vuelta. Quizá el Rocasa Gran Canaria tiene más lanzamiento exterior y habrá que jugar con las salidas, tapando también el pivote porque tienen un pivote muy bueno. Nos hizo mucho daño en su momento", cerraba Roca sobre los peligros del rival.