El remero Ricardo González, plata en la Copa de la Juventud de Ourense

No fue posible escuchar el himno de España, tal como comentó Ricardo González a Málaga Hoy las horas previas a la competición: “Obtener el oro en la regata y con ello hacer sonar el himno de España, sería el broche para cerrar esta temporada de la mejor manera”, confesó el remero ya concentrado en Ourense. El sueño no se hizo realidad, aunque se quedó cerca. Se colgó la plata como subcampeón en 4+. El único representante malagueño se sinceraba tras asimilar la segunda posición: "No es poco", mientras reconocía con admiración que la gente allí "no es nada mala y con poco que no tengas tu cuerpo al 100% se paga".

La Copa de la Juventud es una competición continental de categoría juvenil que durante el pasado fin de semana acogió a unos 400 remeros de 15 países en Ourense. Este duro torneo contó con un programa doble de finales, donde España quedó sexta en la clasificación final por puntos. Por delante, Gran Bretaña en primera posición, seguida de Italia y Francia. Holanda y Suiza también quedaron por delante del combinado nacional.

La representación andaluza obtuvo cinco medallas (tres oros y dos platas) de los ocho metales españoles. Ricardo estuvo presente en la cuarta medalla andaluza, en el cuatro con timonel masculino, que quedó subcampeón en la primera jornada y cuarto clasificado en la segunda con Alberto Rocha y José Manuel López (Real Círculo de Labradores). El representante del Real Club Mediterráneo se mostraba frustrado al verse tan cerca del podio: "Tuvimos unas eliminatorias duras y llegamos cansado a la final". Aunque a la vez se mostraba orgulloso: "Hicimos una pedazo de regata, hasta ahora podría decir que de las mejores de mi carrera deportiva".

Pudo haber otra medalla, sin embargo el timonel del ocho masculino cayó en series con Alberto Rocha, José Manuel López e Iker Castiñeira (Real Círculo de Labradores) y Salvador Suárez (Club Náutico Sevilla). Ricardo se lleva un gran aprendizaje de esta experiencia única: "A veces el rendimiento y el resultado no van de la mano".

Al joven remero de 17 años le toca ahora descansar, saborear este triunfo y sobre todo aprovechar el verano. "No puedo llevar una vida social igual que la gente de mi edad, pero tampoco me importa mucho. Al final tengo unos objetivos y habrá veces que pueda tener una vida más social y otras veces menos", comentaba el malagueño a Málaga Hoy. Ahora con el objetivo cumplido, le toca aprovechar del verano antes de pensar en su siguiente reto: el Mundial sub 19. Su primera participación con la Selección Española termina con una medalla y un "muy buen papel".