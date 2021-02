El Rincón Fertilidad no se conforma: "Queremos más"

El Rincón Fertilidad vive el mejor momento del balonmano malagueño. Con dos títulos en la buchaca (Copa y Supercopa) desde septiembre, ahora se está en camino de hacer algo más gordo aún. Las semifinales de la EHF Cup, tras eliminar en Salónica al PAOK colocan en otra dimensión al conjunto malagueño, que dirige en la pista Suso Gallardo.

El sentimiento colectivo en el vestuario rinconero, que ha pasado tragos durísimos en el pasado y que este año ha sido golpeado repetidamente por el Covid-19, es de no poner límites a la ambición. "Fue una eliminatoria mucho más dura de lo que puede plasmar el marcador tras 120 minutos", reflexionaba antes de salir desde tierras griegas Suso Gallardo: "Tras un viaje tan largo, con las bajas que traíamos, saliendo de los ocho positivos del Covid hace dos semanas, el equipo se repuso de la derrota ante el Bera Bera. Las semifinales escriben una nueva página en la historia del club. El viernes el equipo salió con las ideas muy claras, concentradas. Vimos que el rival no lo iba a poner fácil y darle la vuelta a ese mal inicio del segundo tiempo fue básico para conseguir una renta que en el segundo fue clave. En el partido segundo no estuvimos cómodas, igual pensábamos en algún momento este tour de partidos que aún nos quedan, que el miércoles jugamos con el Guardés, que nos jugamos unos puntos que son muy importantes para la siguiente fase. Era el momento de dar la oportunidad a gente joven que debe seguir creciendo para ser importantes en el club y que nos deben dar cosas si queremos estar en la lucha por los títulos al final de la temporada".

"Estoy muy orgulloso, era un objetivo del club, la EHF Cup es una competición a la que tenemos un cariño especial, tuvimos malas suertes con lesiones en otros años, o enfrentándonos a rivales increíbles como el Lublin. Teníamos la espinita clavada", decía el preparador malagueño, que sacaba pecho por sus jugadoras: "Es un sueño haber historia con el club de tu ciudad. Ya pensamos en lo que viene, que es más importante aún, el Guardés. Es para sentirnos orgullosos por lo que estamos consiguiendo este año. Llevamos siete meses a nivel increíble, con dos títulos, llegando ahora a semifinales. El techo lo van a poner ellas, no sé dónde van a llegar. No va a haber un entrenador en España o el mundo que esté más orgulloso que yo".

"Sentimos muchísima alegría, orgullo, emoción. Ser semifinalista es un pasito más para nosotras y es histórico para este club. Estamos feliz de que esto siga porque queremos más", aseveraba la capitana, Sole López: "Todo el mundo aportó muchísimo desde el minuto 1. La juventud dio frescura, aportando muchos minutos de calidad. El equipos se vació en los dos partidos. Ahora iremos a por las semifinales".

Otra malagueña, su hermana Espe, decía que sentía "muchísima alegría, grandes sensaciones, de mucho trabajo y más satisfacción. Se ha vuelto a hacer historia y como malagueña pura que me siento estoy súper orgullosa. Destacaría la unión del equpo. En el segundo partido teníamos la ventaja de los nueve goles y todo el mundo está preparado para todo. Hay confianza plena y el equipo ha estado a la altura en los dos partidos".

"Pasar a unas semifinales de Europa es un pequeño objetivo que se tenía. Estamos súper contentas e ilusionadas. Hicimos un gran trabajo en Grecia y el equipo está preparado para enfrentarse a la siguiente fase, con muchísima ilusión vamos a intentar dar lo máximo posible. Con muchas ganas de que esto siga con el buen pie que llevamos", cerraba la portera Virginia Fernández: "La eliminatoria fue de 10, luchamos desde el primer partido, el domingo dimos todo aunque no se viera en el resultado. Las chicas jóvenes estuvieron súper bien en defensa y ataque. Hay que mirar todo lo positivo, estoy orgullosa de todas ellas y de mi club, que lucha por que nosotras estemos jugando en Europa en la situación que hay".