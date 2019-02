El Rincón Fertilidad tendrá que esperar para conocer sus rivales en cuartos

Superada con solvencia la eliminatoria de octavos, el Rincón Fertilidad mira ya a los cuartos de final de la Challenge Cup. El conjunto que dirige Diego Carrasco se convirtió en el segundo equipo en clasificarse, así que aún tendrá que esperar para conocer todos sus posibles rivales en la próxima ronda de la competición europea. Cabe recordar que el club acordó disputar la eliminatoria al completo en Alhaurín de la Torre en el mismo fin de semana, no es el único en hacerlo en el torneo, pero aún restan cuatro cruces por resolver este sábado y domingo.

El primer equipo en certificar su billete para los cuartos de final fue el Boden Handboll IF de la Liga sueca, en el que juega la malagueña y ex portera del Rincón Fertilidad, Virginia Fernández. Jugó entre viernes y sábado ante el Maccabi Srugo israelí, reencontrándose con la también ex jugadora costasoleña Gabriela Pessoa, una eliminatoria resuelta por solo un gol de diferencia en un global de 55-56. También pasaron de ronda el Gomel de Bielorrusia y el Pogon Szczecin polaco.

En cuanto al otro equipo español, el Rocasa Gran Canaria aún tiene que cerrar la eliminatoria en la vuelta ante el Ankara. En la ida disputada en casa pusieron tierra de por medio (33-23), pero aún les queda una dura visita a Turquía el domingo. El fin de semana también terminarán el cruce los holandeses Geonius y Quintus (22-27), así como se disputan este fin de semana los dos partidos del Pelister 2012 (Macedonia)-Naisa Nis (Serbia) y el Femina Vise (Bélgica)-Kristianstad (Suecia). No será hasta entonces cuando se celebre un sorteo donde todos los mencionados podrían ser rivales para el Rincón Fertilidad.