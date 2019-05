El Rincón Fertilidad renueva a Rocío Campigli

En las oficinas del Rincón Fertilidad Málaga no se descansa en el objetivo de confeccionar la plantilla de cara a la temporada 2019/20. Es por eso que el club anunció la mañana de este jueves un acuerdo para renovar a la jugadora Rocío Campigli de cara a la próxima temporada. La pivote internacional por Argentina, de 1.71 y 24 años, es una fija en su selección, con la que ha disputado Juegos Olímpicos, Panamericanos y Mundial.

Roca, como le apodan, se incorporó al Rincón Fertilidad Málaga en el verano de 2018 y su progresión ha ido de menos a más tras superar varios contratiempos de lesiones que lastraron su adaptación y continuidad en el juego del equipo. La argentina se ha hecho una fija en los esquemas de Diego Carrasco en la posición de pivote, dando un gran rendimiento tanto jugando de pivote principal como en el juego de doble pivote, convirtiéndose en un bastión en el centro defensivo del equipo.

Con esta renovación, el Rincón Fertilidad cierra el puesto con tres pivotes del máximo nivel, que darán muchas variantes y riqueza táctica al equipo como Rocío Campigli, la brasileña Isaura y la internacional española Paula García, que el pasado fin de semana se estrenaba con el equipo tras regresar de su breve periplo en Rumanía.

Una temporada más siendo pantera 🐱! Feliz de que así sea 🖤 Gracias por la confianza @BMMalagaCosta 🙌🏼 https://t.co/W5ySeM7w2n — Roquita (@RoCampigli) 16 de mayo de 2019

Entrevista para los medios del club

–Se aprecia claramente un rendimiento ascendente en su juego desde agosto hasta la fecha. ¿Cuál cree que son los motivos de esa mejora y rendimiento en su juego?

–Principalmente encontrar una estabilidad en la parte física. A comienzos de la temporada sufrí un esguince y luego la fractura de un dedo, eso me llevó a perderme algunos partidos y tener un poco de inseguridad en la vuelta a las pistas. Pero a medida que fueron pasando los minutos de juego y las horas de trabajo de recuperación, trabajo físico, técnico táctico y psicológico pude encontrar un equilibrio en mi rendimiento y una mejora que hizo que todo sea disfrute y motivación.

–¿Cómo ve la competencia con Isaura y Paula García?

–Veo una competencia sana, sobre todo por la buena relación que tenemos las tres, y muy necesaria, ya que va a demandar un plus de esfuerzo por parte de cada una y que inevitablemente va a mejorar el nivel del equipo. Además, creo que tenemos juegos diferentes, tanto en ataque como en defensa, y eso puede hacer que tengamos mucha variabilidad a nivel táctico.

–¿Qué espera tanto a nivel colectivo como individual la próxima temporada?

–A nivel colectivo, espero podamos mantener una regularidad en los primeros cuatro puestos de la Liga, y sin duda, quedarnos con la Copa de la Reina que se va a jugar en casa. A nivel individual, seguir aportando al equipo lo que necesite de mí. Nutrirme, aprender y mejorar, tanto del cuerpo técnico como de mis compañeras de equipo y rivales.

–¿Cuáles son los motivos le han hecho que continuar una temporada más en el equipo?

–La confianza que me dieron. No sólo el cuerpo técnico, también la presidenta, mis compañeras y la afición. Siempre me sentí parte y querida, tanto en momentos de lesión como de buen rendimiento. Apoyada y con todo lo que me hacía falta a mí alcance. Estoy segura de que la próxima temporada vamos a conseguir muchos de los objetivos que nos planteemos. De bandera la ilusión, siempre.