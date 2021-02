El Rincón Fertilidad, en Salónica a hacer historia (16:00)

El Rincón Fertilidad Málaga tiene ante sí la posibilidad de volver a escribir una página histórica este próximo fin de semana, donde disputa los cuartos de final de la EHF European Cup ante el AC Paok. En caso de imponerse al conjunto griego, en una eliminatoria que se jugará íntegramente en territorio heleno, este viernes la ida y el domingo la vuelta, el cuadro malagueño logrará por primera vez acceder a unas semifinales europeas, algo que se resistió en las dos participaciones anteriores, donde la ronda de cuartos supuso el techo de cristal para el equipo.

La plantilla comienza a recuperar sensaciones después de los casos de Covid sufridos, que le dejaron muy mermadas de fuerzas y que conllevaron la primera derrota de la temporada el pasado fin de semana ante el Super Amara Bera Bera. Pero ya en el complicado choque ante el cuadro vasco se vieron atisbos físicos de mejora y durante esta semana las jugadoras han visto cómo su rendimiento iba a más, llegando a esta eliminatoria con plenas garantías.

La trayectoria europea del Rincón Fertilidad Málaga está siendo magnífica, habiendo superado las dos rondas anteriores con autoridad, imponiéndose al ROOMZ Hoteles ZV Wiener Neustadt en la Ronda 3 por un contundente marcador global de 64 a 32 y venciendo al ZRK Naisa Nis por un 60 a 46 en la eliminatoria del Last 16 que se disputó en el Pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria.

Estos cuartos de final se resolverán en Salónica. Este viernes a las 16:00 horas se jugará el encuentro de ida, donde el Rincón Fertilidad Málaga actuará como local. Justo 48 horas después, el domingo a las 16:00 horas, se disputará el encuentro de vuelta.

El entrenador del Rincón Fertilidad Málaga Suso Gallardo es el puro reflejo del deseo que hay en el club por conseguir por fin superar la ronda de cuartos de final: “Estamos con muchas ganas, sabemos que le tenemos mucho aprecio a esta competición, nos ilusiona muchísimo, es la tercera vez que competimos y hemos vuelto a llegar a esa ronda maldita de los cuartos donde siempre caemos y sería un sueño poder estar el domingo celebrando ese pase histórico a semifinales”.

El técnico se muestra optimista ante el estado de forma de sus jugadoras. “El equipo va a mejor, es cierto que no estamos al nivel que queríamos por el problema que tuvimos por los casos de Covid de tantas jugadoras pero el otro día ante el Bera Bera el equipo supo responder y compitió hasta el final y espero que ya para este fin de semana el equipo pueda coger un poco más de forma”, explica Suso Gallardo.

Sobre el AC Paok, Suso es claro en que lo que más le preocupa es el juego del Rincón Fertilidad Málaga: “Es un equipo parecido al Naisa Nis, que eliminamos en la anterior ronda. Un equipo con mucha altura en la zona central, con una portería grande, que en su campo, aunque no pueda meter público, intentará hacerse fuerte con una defensa 6-0 e intentando salir al contraataque. Nosotras tenemos que ser fieles a nuestro estilo, moviendo el balón con velocidad en ataque e intentado defender bien para poder correr. En calidad individual sí pienso que podemos ser superiores”.

El hecho de tener que jugar la eliminatoria como visitante no es un gran impedimento para el entrenador. “Al final te tienes que adaptar. Lo ideal hubiese sido jugar en Málaga para no tener que desplazarte, que el viaje con las escalas tampoco es sencillo. Pero no es excusa, la competición y la motivación que tenemos por ella tienen que premiar ante todo. Es una oportunidad única que tenemos para conseguir algo histórico”, señala Suso Gallardo.