El cincuentón Rolando Uríos, en la fiesta del Trops Málaga (31-22)

El Trops Málaga ha retomado la competición liguera, después del parón de casi un mes, mostrándose intratable, solvente y capaz de manejar los tiempos. En definitiva, exhibiendo músculo, tal y como lo ha venido haciendo desde que arrancó la competición. Y es que, con el triunfo de este sábado ante el Vestas Alarcos Ciudad Real por 31-22, el Trops puede presumir de ser el único equipo invicto de la categoría, lo que le lleva a comendar la tabla clasificatoria junto al Puerto Sagunto, pese a contar con un partido menos que la mayoría de los conjuntos de la Plata, al ser impar el número de clubes durante la presente temporada.

La escuadra malagueña fue fiel a sus principios. El técnico Quino Soler sabía que, enfrente, se iba a encontrar a un buen rival, que también llegó a Málaga en dinámica positiva. Un equipo plagado de juventud, que le proporciona dinamismo en su juego, al que se ha unido uno de los mejores pivotes del mundo en la primera década del siglo, el hispanocubano Rolando Uríos, ex internacional con España y muy recordado durante su etapa en el extinto Ciudad Real -en el cuadro manchego coincidió con ya fallecido Pepelu Pérez Canca de 2001 a 2003-, que, con sus 51 años, ha regresado al 40x20 algo más de una década después de anunciar su retirada. Así pues, el foco de atención del partido disputado entre el Trops Málaga y el Vestas Alarcos estaba, principalmente, en la actuación de Uríos, quien hizo bueno el refrán, ‘el que tuvo, retuvo’ en momentos puntuales.

Desde el inicio, el Trops se mostró superior a su rival. Prueba de ello es que el conjunto malagueño inauguró el marcador, con gol del extremo Jesús Melgar, y desde entonces, siempre jugó por delante de marcador. Los pupilos de Quino Soler habían instalado un muro defensivo por el que el Alarcos no podía avanzar. De hecho, no fue hasta el minuto 07:27 cuando los manchegos anotaron la primera diana, por mediación de Pangerc, aprovechando que los malagueños estaban en la pista con un jugador menos, por la exclusión de Vidal. Entonces, el electrónico del Fray Francisco Baños anunciaba el 2-1 a favor de los locales. El público, que prácticamente llenó el pabellón, disfrutaba de lo lindo, mientras que la afición manchega, muy ruidosa, no paraba de animar a los suyos.

El Trops siguió haciendo lo que sabe, defendiendo muy bien y saliendo al contraataque, que era aprovechado por los azules tras los fallos ofensivos del Alarcos. El encuentro estaba de cara para el cuadro malacitano, que estaba muy bien plantado en la pista y con constantes rotaciones. Incluso, debutó el extremo izquierdo Sean Corning, fichado la semana pasada y recién llegado a Málaga, tras ser convocado por la selección estadounidense para disputar unos partidos de preparación para el Mundial de 2023.

Así fue transcurriendo el choque, con superioridad del Trops, aunque el Alarcos le pisaba los talones cada vez que los malagueños ampliaban el resultado. La renta a favor de los locales venía siendo de tres o cuatro goles. Sin embargo, fue a partir del minuto 18:00 cuando el cuadro de Málaga, como casi siempre, dio su mejor versión en ataque y, poco a poco, fue ampliando su renta hasta el 15-8 de la primera mitad, con parcial de 3-0 antes de que sonara la bocina.

Reanudado el juego, tras el paso por vestuarios, el Trops dio continuidad a lo que ya hizo en los primeros 30 minutos y le dio sus frutos. La diferencia de siete dianas permanecía hasta que, a raíz de un lanzamiento desde los siete metros y en dos acciones de contraataque, el Trops anotó un parcial de 3-0 que ponía el marcador en un claro 23-14. Los goles vinieron de Alberto Castro, desde los siete metros, y los extremos Melgar y el debutante Corning, quien, con apenas cuatro entrenamientos con el conjunto malagueño, imprimió rapidez al ataque malacitano y, lo que es mejor, aseguró goles, ya que, minutos más tarde, arrojó el balón en la red en dos ocasiones más.

El Alarcos Ciudad Real estaba sufriendo la fluidez del Trops, que cada vez se encontraba mejor en la cancha y quería más. Con el marcador en 29-14 se alcanzó el minuto 18:00. Los malagueños se gustaban, estaban haciendo un partido muy serio, y Quino Soler volvía a mover el banquillo, incluido, el portero, con la salida de Pedro Blanco por Villamarín.

El Trops jugó los instantes finales a placer. Ya se veía ganador del choque, lo que le permitió bajar la intensidad. En cambio, los de Ciudad Real, pese al marcador abultado, no bajaron los brazos y como premio consiguieron un parcial de 0-4 para poner el electrónico en 29-18 en el 22:45.

Con todo resuelto, y con dos rojas en la escuadra de Alarcos, ya solo faltaba esperar que sonara la bocina y conocer el resultado final, que fue de 31-22 y dos puntos más en el casillero de los malacitanos, que lideran la clasificación junto a, precisamente, su siguiente rival, el Fertiberia Puerto Sagundo, con el que se enfrentará el próximo sábado, a las 18.30 horas, en tierras valencianas.

FICHA TÉCNICA

31. Trops Málaga: Villamarín (p), Leonel (3), Pablo Fernández (2), Cabrera (1), Consuegra (2), Melgar (5), Soler (5), Blanco (p.), Luis Castro (2), Palomeque (2), Portela, Vidal (2), Martins (2), Corning (3) y Alberto Castro (2).

22. Alarcos Ciudad Real: Sanz (5), Rueda (2), Dávila (2), Uríos, Agorreta, Mendoza, González, Espinosa (4), Serrano, Plaza Talens, Moreno (3), Mora, Herrera, Ruiz (1) y Pangerc (5).

Parciales: 2-0, 4-1, 6-2, 8-4, 13-8, 15-8 (primera parte), 17-11, 23-14, 27-14, 29-15, 30-18, 31-22 (final).

Árbitros: Óscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Monjo Ortega, de la Federación Territorial de Madrid.

Incidencias: Partido de la jornada 4 de la División de Honor Plata disputado en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos de Málaga con medio millar de aficionados en la grada -prácticamente lleno-, entre los que se encontraban casi un centenar de seguidores de Ciudad Real.