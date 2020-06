Rubén Etayo, un pivote para el Trops Málaga

El Trops Málaga sigue confeccionando su plantilla de División de Honor Plata cara a la próxima temporada. Así, a las renovaciones de Cabello, Armada, Curro Muñoz, Artés, Oliva y Fran Alarcón, y a las nuevas incorporaciones de Consuegra, Carlos González, Lamarca, Caue y Zapico, este último llegado del filial juvenil, se suma el fichaje del pivote navarro Rubén Etayo Barbarín (Estella-Lizarra, 3 de julio de 1997), que procede del Huesca de Primera Nacional, con el que consiguió 86 goles en 23 partidos disputados la pasada temporada.

Además, durante su estancia en el conjunto aragonés, ha sido merecedor de un galardón por su regularidad durante la campaña y otro como jugador revelación, por cuanto se trata de un pivote “que sabe mantener la cabeza fría, con una concentración absoluta durante el desarrollo del envite, capaz de superar cualquier presión, y con un muy buen porcentaje de eficacia cara a puerta”. Así lo definen quienes lo han visto jugar su anterior equipo, el Huesca, si bien en realidad se formó deportivamente en el Itxako –Lizarreria– de su ciudad natal, etapa en la que fue un fijo con la selección de Navarra, con la que jugó tres Campeonatos de España.

Cabe destacar, igualmente, que el pasado curso debutó con el primer equipo del Huesca de la Liga Asobal, concretamente, durante un amistoso que enfrentaron a la escuadra oscense y la selección de Qatar. “Después de mi etapa en Aragón, donde compaginaba el balonmano con los estudios universitarios, me hacía ilusión dar el salto a División de Honor Plata, una categoría que me atrae muchísimo. Tengo muchas ganas de debutar con el Trops Málaga”, subrayó Rubén Etayo, quien reveló que tenía varias propuestas al término de la pasada temporada, aunque se decidió finalmente por la entidad malagueña “por la profesionalidad del club y por el trato cercano y la claridad de sus dirigentes y del entrenador. Ciertamente, la decisión ha sido fácil. No tuve ninguna duda de que quería venir a Málaga”, indicó el joven jugador de 23 años.

De otra parte, Etayo hizo hincapié en que su máximo objetivo, a nivel individual, es “crecer como jugador, aportar trabajo, actitud e ilusión, tanto en los entrenamientos como en los partidos”, mientras que, a nivel grupal, destacó la calidad de los que van a ser sus nuevos compañeros en el equipo malagueño. “Sabiendo el proyecto que hay, de gente joven mayoritariamente, con el fin de llevar un estilo de juego rápido, creo que hay una buena plantilla. Solo falta que seamos capaces de formar un equipo competitivo, dinámico, sano, y que haya, sobre todo, un ambiente de familia y ambición para encarar la Liga con garantías. Está claro que todo esto nos llevará a conseguir buenos resultados que es a lo que aspiramos”, manifestó el nuevo pivote del Trops Málaga, que mide 1,85 metros y pesa 100 kilos.

Por su parte, el técnico del cuadro albiceleste, Daniel Ibáñez, se mostró feliz por el fichaje de Etayo, “un chico que llevo siguiendo un tiempo y creo que puede hacerlo muy bien en esta categoría por su trabajo y entrega”, explicó el preparador del Trops. “Ataca y defiende, que es algo muy importante para un pivote. En ambos casos, nos dará cosas diferentes a lo que tenemos y estoy convencido de que se adaptará muy bien a la filosofía que queremos, ya que es muy inteligente, compite muy bien y es un jugador joven con mucha proyección que quiere crecer con nosotros”, resaltó Daniel Ibáñez.

También habló de Etayo el director deportivo del Trops, Alfonso Carrión, al que describió como un jugador “que todo equipo quiere tener en sus filas”, dijo. “Es un pivote que se mueve muy bien entre líneas, encuentra espacios detrás de los defensores, hace fácil lo difícil. Y para la defensa, esperamos mucho de él. Va a ser uno de los pilares defensivos del equipo, pues es habilidoso, rápido y, a la vez, robusto. Trabaja muy bien el control del oponente, con y sin balón. Creo que es la guinda que faltaba a la posición de pivote. Junto a Armada y Artés, estoy convencido de que se completarán muy bien”, añadió Carrión, quien no ocultó su satisfacción por el plantel que está confeccionando el máximo representante masculino de la capital malagueña.

Sorteo

Por otro lado, el Trops Málaga conocerá el próximo lunes el calendario de partidos de la temporada. Y es que la Real Federación Española de Balonmano tiene prevista realizar el sorteo de encuentros de División de Honor Plata este lunes, a partir de las 11.30 horas, momento muy esperado por los aficionados que podrá seguirse en directo a través de la cuenta de Facebook de la RFEBM.

Cabe recordar que la competición comenzará el último fin de semana del mes de septiembre, con el conjunto malagueño encuadrado en el grupo B, junto con los también andaluces Iberoquinoa Antequera y Cajasur Córdoba, los madrileños Alcobendas e Ikasa Madrid, el Vesta Alarcos Ciudad Real, el Zamora Rutas del Vino, los vascos Amenabar Zarautz Zke y Trapagarán, y el Torrelavega cántabro.