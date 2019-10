Rubén Ruzafa, a la reconquista de Maui

Maui, Hawaii, es el particular paraíso de Rubén Ruzafa. El malagueño ha labrado allí, en medio del Pacífico, buena parte de su prestigio como uno de los mejores triatletas del mundo en la espectacular especialidad X-Terra. Se dan cita 650 atletas de 42 países, no hay más nivel en ninguna prueba de esta especialidad. 1.5 kilómetros de natación en Kapalua, en la costa noroeste de Maui, 31 kilómetros (dos vueltas a un circuito) en bicicleta de montaña y 10.5 kilómetros de carrera campo a través.

La prueba comenzará a las 19:00 hora en España este domingo (8:00 en Hawaii). Ruzafa ganó en las ediciones de 2008, 2013 y 2014. Fue segundo en 2016 y tercero en 2015 y 2017. Después de un periodo en el que fue el dominador absoluto de esta especialidad, no sólo en Hawaii sino en todas las pruebas del calendario, el aumento de nivel ha propiciado que no gane tanto. Pero ni mucho menos ha dejado de ser competitivo Ruzafa, que sigue merodeando, a sus 35 años, los mejores puestos con continuidad. Ha ganado varias pruebas este 2019 también.

"No puedo ni quiero ocultar que la prueba que me trajo al triatlón fue el X-Terra, concretamente la cita de las citas, el Campeonato del Mundo de Maui. Unas veces he podido ganarlo, otras no, pero siempre ha sido muy especial para mi y ha superado todas mis expectativas", decía Ruzafa en un mensaje a través de las redes sociales: "Este año llego bien, con confianza y en buena forma. Ganaré o no, no lo sé, pero seguro que voy a salir a darlo todo. El nivel no deja de subir, que es algo que me encanta porque cada año exige más y más de mi. ¿Nervioso? En realidad no, diría más bien muy concentrado, porque son muchos años compitiendo y en realidad sé que esto es posiblemente lo que mejor sé hacer, así que ahora sólo quiero que la carrera empiece ya y con la cabeza puesta en hacerlo todo lo mejor posible".

Explicaba Ruzafa, ahora afincado en el País Vasco, que "este año el circuito de bici y carrera están muy secos, hay que tener ojo porque todo está muy inestable por la arena en polvo acumulada, completamente diferente a otros años. Hace y va a hacer mucho calor, con lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hidratarse y gestionar las fuerzas", señalaba el del Rincón de la Victoria: "La natación es sobre un triangulo a dos vueltas, se prevén algunas olas. La bici es a dos vueltas sobre un circuito de 15 km, una subida de asfalto y pista y luego bajar por zonas de bosque y sendero donde es difícil ir rápido y donde debemos estar súper atentos. El circuito de correr es a una vuelta, este año es un poco más largo, y tiene más sendero revirado. Como otros años llegar con fuerzas al final será la clave"."Pase lo que pase, quiero agradeceros a todos vuestro cariño y apoyo. Tened por seguro que vuestro amigo Ruzafa va a salir a dar todo lo que tenga", remataba su mensaje Ruzafa. La prueba se podrá seguir en directo por la página de de Facebook de X-Terra.