Rumores que son chinitas

La duda es cuál es el otro objetivo de estas versiones que debilitan a la selección finalista en Brasil 2014 a horas de jugarse la clasificación o el regreso con la cabeza gacha a Buenos Aires. No pocos señalan posibles intereses políticos o una lucha de poder en la federación.

En el año que lleva en el cargo, Sampaoli no repitió nunca el equipo titular en los 13 partidos que dirigió y convocó en ese lapso a 59 jugadores distintos. Ya con los pies en Rusia, modificó el once titular apenas horas antes de que sonara el silbato y generó dudas y desencuentros con los jugadores.

La crisis futbolística de Messi agravó el problema. El equipo tiene una fuerte dependencia del delantero del Barcelona y ante Croacia no pudo aprovecharlo porque el astro pareció ausente, lejos del campo de juego.

Las versiones sobre un estallido en el seno de la selección albiceleste comenzaron a la hora de la cena del sábado en Bronnitsy, después de varios días de una tensión que fue in crescendo a medida que se acumulaban los malos resultados, y el entrenador cambiaba a cada momento de sistema táctico y de nombres.

Pruebas con Armani, Banega e Higuaín para jugar ante Nigeria

Argentina volvería a cambiar de nombres y esquema táctico en el decisivo partido con Nigeria, según el ensayo que hizo el técnico Jorge Sampaoli con Gonzalo Higuaín, el meta Franco Armani y Ever Banega como titulares. El entrenador estaría decidido a cambiar al cuestionado Willy Caballero por Armani, que no debutó con la selección, y regresar a la línea de cuatro defensores. En tanto, probó la sociedad entre Banega y Messi y apostó por el regreso como titular de Di María e Higuaín como delantero en lugar de Agüero, aunque esto último no estaría del todo definido. Así, Argentina formaría con Armani; Salvio, Mercado, Otamendi y Tagliafico en la defensa; Enzo Pérez, Mascherano, Banega y Di María; Messi e Higuaín o Agüero.