Samu Delgado: “La acogida ha sido espectacular”

El Marbella presentó esta mañana al extremo Samu Delgado, que llega procedente de la Cultural Leonesa y que aterriza en Marbella “a un buen proyecto de futuro”. El futbolista de Belmonte (Cuenca) aseguró que “este año hay que sacarlo adelante y espero que el año que viene consigamos mucho más”. El director general de la entidad, Héctor Morales, confirmó que el contrato de Samu con el club se prolongará hasta el 30 de junio de 2020, “en la línea de lo que queremos hacer”. Asimismo, destacó del segundo fichaje de invierno del Marbella que “nos va aportar mucha calidad y polivalencia y ya está disponible para ir convocado esta semana”. Asimismo ha resaltado “su amplia experiencia en Segunda División, a pesar de su juventud”.

El nuevo jugador marbellí destacó la acogida recibida por el club, la cuál calificó de “espectacular”. “Todo el mundo se ha portado muy bien conmigo”, apuntó, antes de explicar que “tenía otras ofertas pero lo que necesito en este momento es un club como el Marbella y fue la opción de venir aquí”. En este sentido insistió en que elige este club porque “es un buen proyecto de futuro”. Además, quiso agradecer al club la confianza depositada en él ya que “no es fácil fichar a alguien que no está jugando, pero el club me ha dado confianza y tengo ganas e ilusión de hacerlo bien”.

Ganas de jugar

La temporada no estaba siendo fácil para el nuevo jugador marbellí que “en seis meses solo jugué un partido de titular y otros 5-6 en la segunda parte, pero estuve todos los meses sin días libres. He entrenando por mi cuenta y físicamente estoy bien y disponible para jugar”. “Soy un jugador polivalente que puede jugar en todas las posiciones de arriba”, así se ha definido Samu Delgado, quién ha reconocido que prefiere jugar en banda o en la mediapunta. Sin embargo, explicó que “en los últimos años he jugado en banda izquierda, este año lo poco que ha jugado ha sido de delantero centro y hace dos estuve de mediocentro”.