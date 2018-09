Saura: "El Cartagena será un rival duro"

Tras su última derrota por 6-3 el pasado sábado en Murcia frente a ElPozo, en el BeSoccer UMA Antequera no hay tiempo que perder. El conjunto ya se prepara para el próximo partido de la liga, que será este viernes contra el Jimbee Cartagena en el Pabellón Fernando Argüelles (20:45).

Gracias a este equipo, el pívot del equipo antequerano Alberto Saura dio el salto a Primera en la temporada 2016/17, por lo que conoce algunos de sus secretos. "El Cartagena mantiene un bloque formado por Raúl, Juampi, Jesús o Rahali, que son de los jugadores más determinantes que hay en Murcia", afirma Saura, a pesar de que al Cartagena han llegado nuevas incorporaciones: "Ellos son los pilares fundamentales y el equipo va a ser un rival muy duro y correoso, que aprieta en primera línea, por lo que tendremos que estar al 100% para sacar los tres puntos".

El pívot cartagenero se muestra optimista: "Llevamos dos partidos que, en teoría, no son de nuestra liga y, cuando ahora vengan aquellos equipos a los que podemos sacar tres puntos, hay que competir e intentar ganar". Y es que, tras los dos partidos, no hay que desmotivarse: "La confianza sigue intacta. Nosotros pensamos en un único objetivo. Aunque compitamos y estemos todo el partido ahí, si al final perdemos, no sirve". Por eso, Saura concluye con que el viernes es necesario progresar: "Contra ElPozo era previsible que fuera una pista donde se podía perder. Este viernes, en cambio, debemos dar un pasito más y no solo competir, sino ir por el encuentro y ganarlo".