Segundo puesto en Laredo

Alhaurín de la Torre entró en el podio del Campeonato de España de Balonmano Playa que se disputó en la localidad de Laredo (Cantabria). Claudia Romero como portera y capitana del grupo y Álvaro Pérez en calidad de entrenador, consiguieron el segundo puesto en el nacional en categoría Infantil, con su equipo, el Fuengirola El Coto.

Tras pasar como primeros sin mayores complicaciones en su grupo, en cuartos de final derrotaron a Montequinto en shoot out, después de que cada equipo venciera en los dos tiempos iniciales. Dicho equipo les había ganado la final en el Arena 1000 de Antequera, semanas antes.

En semifinales, el equipo malagueño hizo lo propio con el equipo catalán La Roca, también en shoot out. No obstante, en la final, el AM team Almería venció por 8 a 4, de nuevo en la tanda decisiva.

Por otra parte, cabe mencionar que la portera del Fuengirola El Coto, Claudia Romero, es Campeona de Andalucía con el Málaga Norte y con la selección provincial de Málaga. Una jugadora con gran proyección en el futuro.