Sergio García da una lección en Valderrama

Sergio García firmó la mejor vuelta del Andalucía Valderrama Máster, con una tarjeta de 64 golpes en el segundo recorrido, siete bajo par del campo, para ponerse en cabeza del torneo (-10) con cuatro impactos de ventaja sobre el inglés Ashley Chesters (-6).

Una espectacular tarjeta de siete birdies sin errores dejan al castellonense a sólo un paso de reeditar las victorias de 2011 y 2017, ya que finalmente el torneo fue reducido a 54 hoyos debido a las inclemencias del tiempo. En el pelotón de cabeza se encuentran también Gonzalo Fernández-Castaño (-4) y Álvaro Quirós (-4) que pueden asegurar su puesto en el Circuito Europeo para el año que viene.

El Andalucía Valderrama Masters, que desde el jueves se ha visto afectado por las lluvias en el campo del Real Club Valderrama, en San Roque (Cádiz), se jugará finalmente a tres rondas y podría finalizar el lunes, en lugar del domingo, como estaba previsto dependiendo de la climatología.

La dirección del torneo anunció que cada jugador disputará 54 hoyos en lugar de los 72 previstos inicialmente, debido a los retrasos y suspensiones que está sufriendo la competición desde su comienzo por las inclemencias meteorológicas. De hecho, hasta el viernes sólo se pudo completar la primera jornada e iniciar la segunda ronda, que se reanudó y acabó ayer pese a ser suspendida también durante un tiempo por la lluvia, aunque pudo reiniciarse para finalizar el segundo recorrido.

Chesters se mantenía encabeza empatado con el castellonense hasta los últimos hoyos. Fue cuando Sergio García marcó las diferencias con cuatro birdies en los cinco últimos hoyos en los que el británico hizo par, para acabar finalmente la jornada a cuatro golpes del español. "Esto no se ha acabado. Valderrama es como es, muy complicado. Sin ninguna duda es un campo que me entusiasma y afortunadamente me fueron ido bien las cosas durante muchos años aquí, aunque eso no significa que ya esté hecho todo en este torneo", explicó el jugador castellonense, que en su anterior recorrido acabó con -3 a dos golpes del entonces líder Chesters.

En la primera mitad del recorrido Sergio García hizo dos birdies seguidos en los hoyos 2 y 3, pero fue en la parte final cuando acentuó su dominio, con los birdies en los hoyos 11 y 14 y después tres seguidos en la conclusión, del 16 al 18, para dejar impotentes a sus contrincantes. "Probablemente ha sido una de mis mejores vueltas en Valderrama. He jugado muy bien desde el tee cogiendo muchos greens. El campo está un poco más fácil por la lluvia, pero aquí siempre hay que estar muy fino", explicó.

En la tercera posición se encuentra el escocés Marc Warren, igualado con -4 con otros dos españoles que están haciendo un gran torneo, aunque la exhibición de Sergio García pudiera dejarlos algo eclipsados: el gaditano Álvaro Quirós y el madrileño Gonzalo Fernández-Castaño.