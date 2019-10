Shevchenko, a gusto en Marbella

Andrej Shevchenko, actual seleccionador de Ucrania, campeón de la Champions League y Balón de Oro, estuvo en #TheCorner, hablando sobre el Marbella Football Center. El ex futbolista catalogó las instalaciones de la localidad costasoleña: "Es un gran lugar. Aquí tenemos todas las condiciones para un buen entrenamiento, dos grandes campos y también mini pitches. Muy importante es el buen clima. En invierno como en primavera aquí hay siempre un buen clima y aire puro".

Afirmó el ucraniano que Marbella es un lugar perfecto para ver encuentros entre equipos de todo el mundo. "No es la primera vez que estoy aquí, he estado muchas, muchas veces. Como jugador en el Dinamo de Kiev y en el Milan, que yo estaba aquí sólo para ver los partidos de los diferentes clubes y equipos. Aquí están a menudo Dinamo Kiev y otros equipos de Ucrania", comentó el seleccionador, que no descartó regresar a la Costa del Sol: "Podría ser que volviéramos de nuevo. Ahora no tenemos un plan para el año que viene".