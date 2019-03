Ante el Osasuna, el Málaga no se juega el ascenso directo, pero sí la forma de caminar hacia él. Se marca una diferencia importante no en el qué, sino en el cómo. El Málaga ha sumado 14 de los últimos 24 puntos. Tres victorias y cinco empates en una dinámica de ocho partidos sin perder. No resultan tan malos los números como las sensaciones, de ahí esa connotación negativa al hablar de la dinámica reciente del equipo.