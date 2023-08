Solheim Cup 2023: Europa define su equipo al completo

La capitana europea Suzann Pettersen anunciaba este martes sus cuatro elecciones para completar la alineación del equipo europeo que disputará la Solheim Cup 2023, en Finca Cortesín; uno de los eventos estelares en la provincia, del 22 al 24 de septiembre. El domingo anterior, una vez concluyó el ISPS HANDA World Invitational presentado por AVIV Clinics, se cerró la clasificación directa para el combinado de Europa y sólo faltaba que Pettersen decidiera qué cuatro jugadoras se unirían a las ocho clasificadas inicialmente, que han sido Madelene Sagström, Gemma Dryburgh, Emily Kristine Pedersen y Caroline Hedwall.

Madelene Sagström disputará su tercera Solheim Cup tras debutar en 2017 y formar parte del equipo ganador la pasada edición en Toledo (Ohio, EE.UU), pero esta edición será una experiencia nueva para ella, ya que será el primer torneo que juegue en suelo europeo. «Me siento muy orgullosa y honrada de que Suzann me haya elegido», dijo la jugadora sueca. «Jugar mi tercera Solheim Cup y la primera en suelo europeo es un gran logro para mí y algo con lo que siempre he soñado. Estoy deseando representar a Europa en España y lograr unos recuerdos increíbles con el equipo. ¡Vamos!»

La escocesa Gemma Dryburgh será la tercera “rookie” del equipo junto a otras dos novatas clasificadas como Maja Stark y Linn Grant. Dryburgh consiguió su primer título en el LPGA Tour el pasado mes de noviembre al ganar el Toto Japan Classic y hace tan sólo unas semanas registró su mejor resultado en un major con un octavo puesto en el Amundi Evian Championship. «Estoy encantada de haber sido elegida para mi primera Solheim Cup», declaró la escocesa. «Jugar en el equipo europeo ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón y hacerlo realidad es una sensación increíble. Realmente hace que todo el trabajo duro de estos años merezca la pena y estoy impaciente por ponerme en el tee con el resto de mis compañeras».

La danesa Emily Kristine Pedersen también jugará su tercera Solheim Cup, después de que debutara en 2017 y embocara el putt que selló la victoria en tierras estadounidenses en 2021. «Estoy muy orgullosa de haber sido una de las elegidas», señaló la campeona de la Race to Costa del Sol de 2020. «Estoy muy emocionada porque Suzann es alguien a quien siempre he admirado. Todavía no he jugado ninguna Solheim Cup en Europa y tenía muchas ganas de disputar esta. España tiene un lugar muy especial en mi corazón, me encanta el país y estoy muy contenta de poder representar a Europa una vez más»

Por su parte, Caroline Hedwall tendrá su quinta aparición en el certamen bienal y su primera desde 2019 tras ser elegida por Pettersen. La estrella sueca se apuntó su séptimo título del LET al adjudicarse el Andalucía Costa del Sol Open de España que cerraba la temporada pasada y está deseando volver a jugar en España. «Estoy muy emocionada por jugar otra Solheim Cup», comentó Hedwall. «Es mi torneo favorito, así que estoy deseando que empiece. Tengo muy buenos recuerdos del final del año pasado en Andalucía, no había pensado mucho en la Solheim Cup hasta que gané, y después de eso, era un objetivo para esta temporada. Estoy muy contenta de que se haya hecho realidad y muy ilusionada por volver a jugar en España».

Respecto a sus cuatro elecciones, Suzann Pettersen no ocultó su satisfacción: «¡Estoy muy contenta con mi equipo! Madelene era una elección obvia; estaba situada muy cerca de las ocho clasificadas, tiene experiencia y es una gran jugadora de equipo. En cuanto a Gemma, ha sido genial seguir sus actuaciones durante este año, tiene un juego muy consistente, patea muy bien y tiene una gran personalidad».

«Emily es una competidora feroz, sobre todo en match play, tiene experiencia y sé todo lo que puede aportar al equipo. Y respecto a Caroline, no se me ocurre una jugadora más competitiva. Estoy encantada de tenerla en nuestro equipo. Lo complementa perfectamente con su juego y sus números en la Solheim Cup».

A las cuatro elegidas por la capitana europea se unirán la francesa Celine Boutier y la sueca Maja Stark, clasificadas gracias a los puntos del LET Solheim Cup, además de las inglesas Charley Hull y Georgia Hall, la irlandesa Leona Maguire, las suecas Linn Grant y Anna Nordqvist y la española Carlota Ciganda, quienes accedieron al equipo a través de sus puestos en el Rolex Women’s World Golf Rankings.