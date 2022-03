Suiza, Dinamarca, Islas Feroe y varias selecciones inferiores se concentran en Marbella

Marbella se convierte en esta semana en centro neurálgico de fútbol de selecciones. Numerosos combinados nacionales acuden a la Costa del Sol a preparar sus compromisos amistosos u oficiales de este parón.

Dinamarca, semifinalista de la última Eurocopa, se concentrará en Marbella Football Center con la mente puesta en los dos partidos de preparación ante Holanda el día 26 y Serbia el día 29. Los daneses estarán concentrados durante cinco días, con la gran novedad de Christian Eriksen, que vuelve a una convocatoria después del susto en el primer partido de la Eurocopa.

Dinamarca recientemente se clasificó por la vía rápida al Mundial Catar 2022, quedando líder de su grupo. La selección se encuentra en un gran estado de forma; en la fase de clasificación al mundial ha ganado 9 de los 10 partidos disputados, además de la gran papel que hizo en la Eurocopa el verano pasado.

Igualmente, la selección absoluta de Suiza realizará concentración en Marbella Football Center para preparar sus próximos partidos ante Inglaterra el 26 y Kosovo el 29. Los suizos entrenarán en La Costa del Sol del 21 al 25 de marzo.

Suiza es otra de las selecciones con el billete para Catar 2022, después de su gran clasificación quedando líder de grupo por delante de la actual campeona europea, Italia. Cabe recordar el gran papel que hizo en la Eurocopa, donde eliminó a la favorita y campeón del mundo, Francia, antes de caer ante España en los penaltis en cuartos de final.

También la selección absoluta de las Islas Feroe se concentrará con Marbella Football Center durante una semana. Los campos de La Quinta Football Pitches serán el lugar de entrenamiento los feroeses. Aprovechando el parón de las ligas nacionales, el equipo preparará su duelo ante Gibraltar, que será el día 26. El día 29 harán recibirán a Liechtenstein. Llegaron el próximo lunes y permanecerán en la Costa del Sol hasta el domingo, aprovechando las buenas condiciones climáticas.

No sólo habrá selecciones absolutas. La sub 21 de Noruega realizará un stage de una semana. Los escandinavos se ejercitarán sobre el césped de Dama de Noche del 21 al 27 de marzo. Este stage servirá al equipo para preparar su próximo partido de clasificación para el Campeonato de Europa sub 21 del próximo día 29. Se enfrentarán a Austria en lucha por el primer y segundo puesto del Grupo A.

Para finalizar, las selecciones sub 18 de Dinamarca, Suecia e Inglaterra se concentrarán durante una semana en la que disputarán partidos de preparación.

Las tres federaciones, habituales con sus diferentes categorías en MFC, vuelven a confiar nuevamente en nuestras instalaciones para una concentración de siete días en la que podrán examinarse ante rivales de su categoría.

Suecia disputará dos partidos; uno ante Inglaterra y el segundo ante el Málaga sub 18. Los Suecos estarán concentrados en Marbella Football Center desde el 22 al 29 de Marzo.

Inglaterra también se concentrará en Marbella Football Center desde 22 al 29 y disputará dos partidos; ante Suecia y Dinamarca. Por último, Dinamarca se concentrará en Alhaurin del 22 al 29, disputará un único partido ante Inglaterra.