Protagonismo para la base

Un año más, ya van tres, aterrizó en Málaga la SuperLiga de baloncesto Dia que está enfocada en el primer escalafón de las categorías de formación: preminibasket. Una competición que tiene como padrino de lujo a Fernando Romay, que hizo las delicias de los pequeños y no tan pequeños, que tienen en el gallego a una de las primeras grandes figuras del baloncesto español.

El polideportivo de La Mosca acogió a más de 200 jugadores, integrantes de los distintos equipos que buscaban hacerse con el campeonato de la SuperLiga Dia. El sistema de competición consistía en equipos mixtos con un máximo de 12 miembros en cada escuadra. En total 32 equipos que fueron invitados por la delegación en Andalucía de la FEB, a los que la organización les regaló equipaciones para recordar una jornada de baloncesto en la que lo más importante era divertirse.

El padrino de la competición, Fernando Romay, atendió a Málaga Hoy para hacer una valoración de la jornada y del buen estado de salud del que goza la base del baloncesto en España. “Esto es el comienzo de todo, es la primera vez que entran en competición. Algunos son de escuela, muchos de equipos. Llevo dos año viniendo aquí y siempre es importante estar en estos momentos, pero sobre todo hacer que el deporte crezca en altura y también cimentado en una buena base. Aquí está saliendo el futuro del baloncesto y no sólo como jugadores, también como aficionados”, destacó una de las grandes figuras del baloncesto en España.

Para el ex jugador del Real Madrid, entre otros equipos, y de la selección se mostró partidario de no escatimar esfuerzos en cuidar al futuro del baloncesto. “Lo principal es que se diviertan, eso está por encima de todo. Hace dos años había fase final con los campeones de cada sede y ahora se ha quitado para que no sea la competición lo más importante. Lo que buscamos es hacerles sentirles cómodos”, confesó un Fernando Romay, que no dejó de hacerse fotos con todo aquel que lo pedía y bromear con los más pequeños. El jugador gallego ha experimentado la enorme transformación de este deporte en las últimas décadas. Para Romay, la clave de este crecimiento se encuentra en la figura del entrenador: “El gran mérito que tienen, siempre lo digo, es el nivel con los pocos recursos para poder trabajar. Es de admirar, que los chavales con la cantidad de ocio fácil que tienen al alcance en su móvil lo dejen todo por jugar al baloncesto. Tenemos que darle el mérito justo a los entrenadores”.

Su visión del Unicaja

Aprovechando su presencia en la ciudad, Fernando Romay hizo un repaso sobre la temporada que está realizando el Unicaja. “Creo que lo están haciendo bien en Eurocup. En liga todavía es pronto para sacar conclusiones. El baloncesto es oportunidad más que regularidad. Tienen una base de jugadores nacionales, igual que cuando tuvieron éxitos hace años. Está base está complementada con jugadores de fuera, que tienen talento. El criterio, la masa del pastel la forman esos jugadores y creo que lo están haciendo bien”, destacó sobre el cuadro cajista. Todo ello en una jornada en la que lo más importante fue la diversión, por encima de la propia competición.

Próximas paradas

En miras de que todos los equipos jugarán un número considerable de partidos, la competición estableció que todos los conjuntos disputasen un mínimo de seis encuentros. La SuperLiga Dia continúa con su gira por toda España, después de hacer acto de presencia en Málaga. Córdoba, navarra, Valladolid, Burgos, Zaragoza, Valencia, Asturias, Cantabria y Extremadura serán las siguientes paradas de una competición centrada en los más pequeños del mundo baloncestístico. Una iniciativa para romper la monotonía de los torneos locales y comenzar a disfrutar del talento de los que están llamados a ser el futuro de este deporte.